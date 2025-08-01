3-го августа работники железнодорожного транспорта из Калининграда будут праздновать свой профессиональный день.

17:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Праздничные события в честь Дня железнодорожника проходят на Калининградской магистрали, который традиционно отмечается в первое воскресенье августа.

На торжественном собрании сотрудников и ветеранов начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин отметил, что стало обычным делом отмечать профессиональный праздник достижениями. По результатам работы за II квартал 2025 года магистраль была признана лучшей в сети железных дорог. Калининградцы выполнили плановые задачи по погрузке и объему перевозок, поддерживая стабильный рост пассажиропотока на дальние расстояния и в пригородном сообщении.

«И все это достигнуто при высоком уровне эксплуатационной и безаварийной работы. Мы имеем все основания гордиться такими результатами. Это является точным показателем стабильности, профессионализма, ответственного подхода к работе всего коллектива и каждого сотрудника в отдельности», – подчеркнул Сергей Сапегин.

Железнодорожников также поздравили заместитель председателя правительства Калининградской области, министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов, депутат Госдумы РФ Марина Оргеева, председатель Законодательного собрания региона Андрей Кропоткин, отметившие высокую точность, пунктуальность и качество работы магистрали.

Более 110 сотрудников дороги были награждены ведомственными, корпоративными и региональными наградами.

2 августа в парке «Южный» пройдет семейный спортивно-музыкальный праздник и благотворительный забег «Достигая цели!«, в рамках которого железнодорожники соберут средства для тяжелобольного ребенка – подопечного калининградского благотворительного фонда «Верю в чудо», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.