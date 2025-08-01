Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине 2025 года Горьковская магистраль выделила около 4 миллиардов рублей на исполнение социальных задач.

2025-08-01 17:07
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года Горьковская железная дорога потратила около 4 млрд рублей на выполнение социальных обязательств. Эта информация была обнародована на социально-экономическом форуме, который обычно проходит в Центральном дворце культуры железнодорожников в Нижнем Новгороде. Во время форума участники обсуждали выполнение отраслевого соглашения и коллективных договоров ОАО «РЖД» и ДЗО.

Участники форума отметили, что уровень заработной платы работников увеличивается. Так, средняя зарплата на магистрали составила около 95 тыс. рублей. Согласно условиям коллективного договора, индексация зарплаты происходит дважды в год. В этом году она составила 3,64%.

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский подчеркнул, что на магистрали сейчас работает более 36 тыс. человек. Каждый из них - высококвалифицированный специалист, а в общем Горьковская магистраль - это команда, способная быстро адаптироваться к новым вызовам и потребностям грузовладельцев, пассажиров и экономики страны в целом.

Горьковская железная дорога активно поддерживает молодых специалистов. Более 15 лет реализуется целевая программа «Молодежь ОАО РЖД». Более 10 тыс. сотрудников до 35 лет работают на ГЖД.

Стоит отметить, что к социальным обязательствам магистрали относится организация спортивных и массовых мероприятий, а также привлечение работников к здоровому образу жизни.

В рамках форума прошло награждение выдающихся сотрудников, приуроченное ко Дню железнодорожника. Лучшим железнодорожникам грамоты, благодарственные письма и ценные подарки вручали лично начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский и председатель Дорпрофжел Евгений Захаров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

