ПАО «Российские железные дороги» и Башкортостан подписали договор о продвижении проекта «Городская электричка» в Уфе.

2025-08-01 16:14
В столице Башкортостана, Уфе, было заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии в контексте интеграции пригородного железнодорожного транспорта "Городская электричка" в транспортную систему города.

Документ подписали глава Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, зампремьер Правительства Башкортостана Рустем Газизов и руководитель администрации городского округа Уфа Ратмир Мавлиев.

Цель соглашения - улучшение транспортной инфраструктуры городских перевозок и объединение городских железнодорожных маршрутов с другими видами общественного транспорта в период с 2025 по 2028 год. В частности, в рамках соглашения планируется реализация "Дорожной карты" для развития проекта "Городская электричка", которая включает в себя комплексный план по улучшению остановок, станций и вокзальных комплексов Дёма, Правая Белая, Черниковка, Парковая, Яркий, Городской Дворец Культуры, Шакша и Спортивная, а также привлечение инвестиций для строительства транспортных узлов, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

