Поздравительный текст к Дню работника железной дороги!

Уважаемые сотрудники! Черезвычайно ценимые ветераны!

Поздравляем вас с праздником железнодорожников!

Железнодорожные пути уже более двух веков являются символом единства нашей огромной Родины, прогресса и движения вперед, играют важную стратегическую роль в жизни страны, а боевые и трудовые подвиги работников железных дорог стали неотъемлемой частью его великой истории.

Текущий год – год 80-летия Великой Победы – был объявлен в России Годом защитника Отечества, а в ОАО «РЖД» – Годом железнодорожной славы.

Мы гордимся нашими коллегами, которые сегодня на передовой в рамках проведения специальной военной операции и в чрезвычайных ситуациях на трудовой вахте проявляют свои лучшие профессиональные и человеческие качества, подают настоящие примеры мужества, силы духа и беззаветной любви к Отчизне.

Впереди у нас масштабные проекты, имеющие исключительное значение для нашей страны: участие в строительстве сети высокоскоростных магистралей и разработке подвижного состава для них, модернизация и комплексное развитие инфраструктуры, цифровая трансформация, развитие беспилотного движения и квантовых коммуникаций, обеспечение технологической независимости отрасли.

Уверены, что российские железнодорожники как всегда достойно справятся со всеми поставленными задачами.

Уважаемые сотрудники! Искренне благодарим вас всех за ответственное отношение к работе, за готовность достигать высоких результатов, за стойкость и сплоченность перед лицом современных угроз!

Особые слова признательности адресуем нашим ветеранам – хранителям традиций и профессиональной мудрости. Своим трудом вы создали надежный фундамент для сегодняшних успехов компании и после выхода на заслуженный отдых продолжаете передавать молодому поколению свои знания и бесценный опыт.

Уважаемые товарищи! Да будут нашим опорой героические подвиги наших предков и современников, патриотизм и верность Родине, любовь близких. Вместе мы с достоинством преодолеем все трудности и обязательно достигнем новых вершин!

Поздравляем с праздником! С Днем железнодорожника!

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» О. В.Белозёров

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Д. С. Шаханов

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Н. А. Никифоров