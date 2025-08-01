Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поздравительный текст к Дню работника железной дороги!

2025-08-01 16:00
Поздравительный текст к Дню работника железной дороги!
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Уважаемые сотрудники! Черезвычайно ценимые ветераны!

Поздравляем вас с праздником железнодорожников!

Железнодорожные пути уже более двух веков являются символом единства нашей огромной Родины, прогресса и движения вперед, играют важную стратегическую роль в жизни страны, а боевые и трудовые подвиги работников железных дорог стали неотъемлемой частью его великой истории.

Текущий год – год 80-летия Великой Победы – был объявлен в России Годом защитника Отечества, а в ОАО «РЖД» – Годом железнодорожной славы.

Мы гордимся нашими коллегами, которые сегодня на передовой в рамках проведения специальной военной операции и в чрезвычайных ситуациях на трудовой вахте проявляют свои лучшие профессиональные и человеческие качества, подают настоящие примеры мужества, силы духа и беззаветной любви к Отчизне.

Впереди у нас масштабные проекты, имеющие исключительное значение для нашей страны: участие в строительстве сети высокоскоростных магистралей и разработке подвижного состава для них, модернизация и комплексное развитие инфраструктуры, цифровая трансформация, развитие беспилотного движения и квантовых коммуникаций, обеспечение технологической независимости отрасли.

Уверены, что российские железнодорожники как всегда достойно справятся со всеми поставленными задачами.

Уважаемые сотрудники! Искренне благодарим вас всех за ответственное отношение к работе, за готовность достигать высоких результатов, за стойкость и сплоченность перед лицом современных угроз!

Особые слова признательности адресуем нашим ветеранам – хранителям традиций и профессиональной мудрости. Своим трудом вы создали надежный фундамент для сегодняшних успехов компании и после выхода на заслуженный отдых продолжаете передавать молодому поколению свои знания и бесценный опыт.

Уважаемые товарищи! Да будут нашим опорой героические подвиги наших предков и современников, патриотизм и верность Родине, любовь близких. Вместе мы с достоинством преодолеем все трудности и обязательно достигнем новых вершин!

Поздравляем с праздником! С Днем железнодорожника!

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» О. В.Белозёров

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Д. С. Шаханов

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Н. А. Никифоров

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru