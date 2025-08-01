Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Уфе начал работу свежий ТПУ на платформе Дёма

2025-08-01 16:00
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Перед празднованием Дня железнодорожника, 1 августа, в Республике Башкортостан был открыт новый транспортно-пересадочный комплекс. Глава республики Радий Хабиров и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев ознакомились с обновленной пассажирской инфраструктурой.

Первые билеты на новый маршрут пригородного поезда «Ласточка», который отправился в свой первый рейс из Дёмы до Челябинска 1 августа, приобрели руководители региона и дороги в ТПУ.

ТПУ Дёма, как современный транспортный узел, объединяет одноименную железнодорожную станцию, а также поезда проекта «Городская электричка», южно-уральского, западного и восточного радиусов и маршруты городского наземного транспорта.

Новый пассажирский терминал Дёма, построенный по уникальному проекту, является двухэтажным зданием общей площадью около 500 кв. м, с удобной инфраструктурой и организованными транспортными потоками. Первый этаж терминала полностью адаптирован для пассажиров: здесь расположены билетные кассы и зоны ожидания.

Стоит отметить, что работы по развитию станции Дёма будут продолжены: в ближайшем будущем планируется организация движения дополнительных городских автобусов до остановочного пункта с учетом расписания пригородных поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

