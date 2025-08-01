Загрузка на Северной железнодорожной магистрали в июле прошлого года достигла 4,5 млн тонн

В июле 2025 года на Северной железной дороге было перевезено более 4,5 млн тонн груза, что на 2,2% превышает показатель за тот же период 2024 года.
Объем грузооборота в июле 2025 года достиг 12,4 млрд тарифных тонно-км, что на 3,8% меньше, чем в мае предыдущего года. С учетом пробега вагонов без груза за этот же период грузооборот составил 15,2 млрд тонно-км (-3,6%).
Согласно оперативной информации, за период с января по июль 2025 года было перевезено около 31,4 млн тонн груза, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Было перевезено по железной дороге:
За период с января по июль 2025 года грузооборот достиг 90,5 млрд тарифных тонно-км, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов без груза за этот же период снизился на 1,6% и составил 112,4 млрд тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.