Загрузка на Северной железнодорожной магистрали в июле прошлого года достигла 4,5 млн тонн

2025-08-01 15:34
В июле 2025 года на Северной железной дороге было перевезено более 4,5 млн тонн груза, что на 2,2% превышает показатель за тот же период 2024 года.

Объем грузооборота в июле 2025 года достиг 12,4 млрд тарифных тонно-км, что на 3,8% меньше, чем в мае предыдущего года. С учетом пробега вагонов без груза за этот же период грузооборот составил 15,2 млрд тонно-км (-3,6%).

Согласно оперативной информации, за период с января по июль 2025 года было перевезено около 31,4 млн тонн груза, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Было перевезено по железной дороге:

  • нефти и нефтепродуктов – 7,6 млн тонн (+3,8% к январю – июлю 2024 года);
  • лесоматериалов – 6,5 млн тонн (-2,9%);
  • контейнерных грузов – 3,2 млн тонн (-1%);
  • черных металлов – 3 млн тонн (-13%);
  • цветной руды – 2,3 млн тонн (+7%);
  • строительных материалов – 2 млн тонн (+3,3%);
  • каменного угля – 2 млн тонн (-5%);
  • химических и минеральных удобрений – 1,5 млн тонн (-10,7%).

За период с января по июль 2025 года грузооборот достиг 90,5 млрд тарифных тонно-км, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов без груза за этот же период снизился на 1,6% и составил 112,4 млрд тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

