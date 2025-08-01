Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июль текущего года на Октябрьской железнодорожной линии наблюдался рост пассажирских перевозок на 4,8%

2025-08-01 14:41
С января по июль текущего года на Октябрьской железнодорожной линии наблюдался рост пассажирских перевозок на 4,8%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года Октябрьская железная дорога перевезла 117,2 млн пассажиров, что на 4,8% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Из этого числа 104 млн были пассажирами пригородных поездов (+4,8%), а 13,2 млн - пассажирами дальнего следования (+5,3%).

За указанный период пассажирооборот увеличился на 4,5% и достиг 13,4 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено более 3,6 млрд пасс.-км (+3,1%), а в дальнем следовании - 9,8 млрд пасс.-км (+5,1%).

В июле 2025 года количество перевезенных пассажиров на Октябрьской железной дороге составило 20,3 млн, что на 6,1% больше по сравнению с июлем 2024 года. Из них в пригородном сообщении было перевезено 17,7 млн (+6,2%), а в дальнем следовании - 2,6 млн (+5,7%).

Пассажирооборот в июле 2025 года составил 2,7 млрд пасс.-км, что на 5,5% больше, чем в июле предыдущего года. В пригородном сообщении было перевезено 681 млн пасс.-км (+5,1%), а в дальнем следовании - 2 млрд пасс-км (+5,6%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru