С января по июль текущего года на Октябрьской железнодорожной линии наблюдался рост пассажирских перевозок на 4,8%

14:41

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года Октябрьская железная дорога перевезла 117,2 млн пассажиров, что на 4,8% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Из этого числа 104 млн были пассажирами пригородных поездов (+4,8%), а 13,2 млн - пассажирами дальнего следования (+5,3%).

За указанный период пассажирооборот увеличился на 4,5% и достиг 13,4 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено более 3,6 млрд пасс.-км (+3,1%), а в дальнем следовании - 9,8 млрд пасс.-км (+5,1%).

В июле 2025 года количество перевезенных пассажиров на Октябрьской железной дороге составило 20,3 млн, что на 6,1% больше по сравнению с июлем 2024 года. Из них в пригородном сообщении было перевезено 17,7 млн (+6,2%), а в дальнем следовании - 2,6 млн (+5,7%).

Пассажирооборот в июле 2025 года составил 2,7 млрд пасс.-км, что на 5,5% больше, чем в июле предыдущего года. В пригородном сообщении было перевезено 681 млн пасс.-км (+5,1%), а в дальнем следовании - 2 млрд пасс-км (+5,6%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.