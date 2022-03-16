Расписание «Ласточек» изменится в Сочи в связи с проведением футбольного матча 20 марта

14:08

20 марта в связи с проведением футбольного матча Российской премьер-лиги изменится расписание пригородных поездов, курсирующих на участке Сочи – Имеретинский Курорт.

«Ласточки» в эти дни не будут останавливаться на остановочных пунктах Известия и Олимпийская деревня.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайтах ОАО «ЖД» (раздел «Пассажирам»), а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.