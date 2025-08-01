За период с января по июль 2025 года на Октябрьской железнодорожной линии было перевезено 58,4 млн тонн груза.

Согласно оперативной информации, с января по июль 2025 года на территории Октябрьской железной дороги было загружено 58,4 млн тонн грузов, что на 0,7% меньше, чем за тот же период 2024 года, включая:
В июле 2025 года было загружено 8,2 млн тонн грузов на Октябрьской железной дороге, что на 5,5% меньше, чем в июле 2024 года.
Тарифный грузооборот за период с января по июль 2025 года составил 101,4 млрд тонно-км (-2,5%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 129,1 млрд тонно-км (-2,1%).
В июле 2025 года тарифный грузооборот составил около 14,1 млрд тонно-км (-6,3%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17,9 млрд тонно-км (-5,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.