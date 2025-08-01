Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За период с января по июль 2025 года на Октябрьской железнодорожной линии было перевезено 58,4 млн тонн груза.

2025-08-01 14:35
За период с января по июль 2025 года на Октябрьской железнодорожной линии было перевезено 58,4 млн тонн груза.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по июль 2025 года на территории Октябрьской железной дороги было загружено 58,4 млн тонн грузов, что на 0,7% меньше, чем за тот же период 2024 года, включая:

  • химические и минеральные удобрения – 15,2 млн тонн (+7,7%);
  • железную и марганцевую руду – 14,1 млн тонн (+11%);
  • строительные материалы – 12,1 млн тонн (-12,1%);
  • нефть и нефтепродукты – 6,1 млн тонн (-0,4%);
  • лесоматериалы – 1,7 млн тонн (+10%);
  • черные металлы – 365,5 тыс. тонн (+4,5%);
  • цемент – 343,8 тыс. тонн (-49,6%);
  • цветную и серную руду – 135,7 тыс. тонн (-7,7%);
  • зерно – 95 тыс. тонн (+3,3%).

В июле 2025 года было загружено 8,2 млн тонн грузов на Октябрьской железной дороге, что на 5,5% меньше, чем в июле 2024 года.

Тарифный грузооборот за период с января по июль 2025 года составил 101,4 млрд тонно-км (-2,5%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 129,1 млрд тонно-км (-2,1%).

В июле 2025 года тарифный грузооборот составил около 14,1 млрд тонно-км (-6,3%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17,9 млрд тонно-км (-5,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru