За период с января по июль 2025 года на Октябрьской железнодорожной линии было перевезено 58,4 млн тонн груза.

14:35

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по июль 2025 года на территории Октябрьской железной дороги было загружено 58,4 млн тонн грузов, что на 0,7% меньше, чем за тот же период 2024 года, включая:

химические и минеральные удобрения – 15,2 млн тонн (+7,7%);

железную и марганцевую руду – 14,1 млн тонн (+11%);

строительные материалы – 12,1 млн тонн (-12,1%);

нефть и нефтепродукты – 6,1 млн тонн (-0,4%);

лесоматериалы – 1,7 млн тонн (+10%);

черные металлы – 365,5 тыс. тонн (+4,5%);

цемент – 343,8 тыс. тонн (-49,6%);

цветную и серную руду – 135,7 тыс. тонн (-7,7%);

зерно – 95 тыс. тонн (+3,3%).

В июле 2025 года было загружено 8,2 млн тонн грузов на Октябрьской железной дороге, что на 5,5% меньше, чем в июле 2024 года.

Тарифный грузооборот за период с января по июль 2025 года составил 101,4 млрд тонно-км (-2,5%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 129,1 млрд тонно-км (-2,1%).

В июле 2025 года тарифный грузооборот составил около 14,1 млрд тонно-км (-6,3%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17,9 млрд тонно-км (-5,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.