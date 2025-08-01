Количество поездок "Финистов" по Свердловской железной дороге в Свердловском регионе возросло.

14:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 1 августа 2025 года, СвЖД добавила больше пригородных поездов «Финист» на маршруте Екатеринбург – Верх-Нейвинск. Были введены дополнительные комфортабельные скоростные электропоезда из Екатеринбурга в дневное и вечернее время, а из Верх-Нейвинска - утром, днем и вечером. Планируются остановки на станциях Первомайская, ВИЗ и Исеть.

С введением новых поездов, жители Новоуральска и поселков Верх-Нейвинский и Исеть получили больше возможностей для поездок в областной центр и обратно.

Расписание составлено с учетом предпочтений пассажиров (местное время):

№ 7092 Верх-Нейвинск – Екатеринбург: отход в 07:50, приезд в 09:04;

№ 7094 Верх-Нейвинск – Шарташ: отход в 16:10, приезд в 17:28;

№ 7096 Верх-Нейвинск – Екатеринбург: отход в 21:38, приезд в 22:43;

№ 7091 Екатеринбург – Верх-Нейвинск: отход в 14:10, приезд в 15:20;

№ 7093 Шарташ – Верх-Нейвинск: отход в 18:16, приезд в 19:46.

Перед запуском новых поездов, СвЖД провела ремонтные работы на двух пассажирских платформах на станции Верх-Нейвинск. Было уложено новое асфальтное покрытие, обновлена система навигации, а также заменены скамейки и урны. В настоящее время идет озеленение прилегающей территории.

Как подчеркивает глава СвЖД Павел Бурцев, пригородное железнодорожное сообщение имеет множество преимуществ в контексте региональных пассажирских перевозок. Скоростные электропоезда способствуют объединению ресурсов больших городов и малых населенных пунктов в их зоне влияния, обеспечивая высокую транспортную доступность и улучшение качества жизни населения. «Финисты» способны перевозить большое количество пассажиров с комфортом в любую погоду. К тому же, железнодорожный транспорт является самым экологически чистым и безопасным.

Билеты на новые маршруты «Финистов» из Екатеринбурга в Верх-Нейвинск теперь доступны для покупки. Их можно купить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», в кассах, на терминалах самообслуживания или на веб-сайте перевозчика - Свердловской пригородной компании. Билеты выдаются с указанием места. При покупке билета и посадке в электропоезд необходимо представить документ, подтверждающий личность.

Полная стоимость проезда из Екатеринбурга в Верх-Нейвинск составляет 276 рублей. Применяются все виды скидок, установленные для пригородного железнодорожного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.