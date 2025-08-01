Количество поездок "Финистов" по Свердловской железной дороге в Свердловском регионе возросло.

Начиная с 1 августа 2025 года, СвЖД добавила больше пригородных поездов «Финист» на маршруте Екатеринбург – Верх-Нейвинск. Были введены дополнительные комфортабельные скоростные электропоезда из Екатеринбурга в дневное и вечернее время, а из Верх-Нейвинска - утром, днем и вечером. Планируются остановки на станциях Первомайская, ВИЗ и Исеть.
С введением новых поездов, жители Новоуральска и поселков Верх-Нейвинский и Исеть получили больше возможностей для поездок в областной центр и обратно.
Расписание составлено с учетом предпочтений пассажиров (местное время):
Перед запуском новых поездов, СвЖД провела ремонтные работы на двух пассажирских платформах на станции Верх-Нейвинск. Было уложено новое асфальтное покрытие, обновлена система навигации, а также заменены скамейки и урны. В настоящее время идет озеленение прилегающей территории.
Как подчеркивает глава СвЖД Павел Бурцев, пригородное железнодорожное сообщение имеет множество преимуществ в контексте региональных пассажирских перевозок. Скоростные электропоезда способствуют объединению ресурсов больших городов и малых населенных пунктов в их зоне влияния, обеспечивая высокую транспортную доступность и улучшение качества жизни населения. «Финисты» способны перевозить большое количество пассажиров с комфортом в любую погоду. К тому же, железнодорожный транспорт является самым экологически чистым и безопасным.
Билеты на новые маршруты «Финистов» из Екатеринбурга в Верх-Нейвинск теперь доступны для покупки. Их можно купить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», в кассах, на терминалах самообслуживания или на веб-сайте перевозчика - Свердловской пригородной компании. Билеты выдаются с указанием места. При покупке билета и посадке в электропоезд необходимо представить документ, подтверждающий личность.
Полная стоимость проезда из Екатеринбурга в Верх-Нейвинск составляет 276 рублей. Применяются все виды скидок, установленные для пригородного железнодорожного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.