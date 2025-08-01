Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение семи месяцев 2025 года, 8,3 миллиона пассажиров были перевезены по Северной магистрали.

2025-08-01 12:29
Согласно оперативной информации, с января по июль 2025 года со станций и вокзалов СЖД было отправлено примерно 8,3 млн пассажиров, что на 0,3% больше, чем в тот же период 2024 года. Из них 4,2 млн отправились в дальние поездки (+0,5%), а 4,1 млн в пригородные (+0,1%).

За тот же период в 2025 году пассажирооборот достиг около 3,2 млрд пасс.-км, что на 0,4% меньше, чем в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Включая 3 млрд пасс.-км в дальних поездках (-0,5%) и 175,3 млн пасс.-км в пригородных (+1%).

В июле 2025 года было отправлено свыше 1,5 млн пассажиров, что на 0,5% меньше, чем в июле предыдущего года. Из них 776,8 тыс. отправились в дальние поездки (-1,8%), а 792,3 тыс. в пригородные (+0,8%).

Пассажирооборот в июле 2025 года составил 651,8 млн пасс.-км, что на 0,5% меньше, чем в июле 2024 года. Включая 619 млн пасс.-км в дальних поездках (-0,6%) и 32,8 млн пасс.-км в пригородных (+1,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

