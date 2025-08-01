В Ижевске состоялось открытие экспозиции «Макеты железнодорожного средства передвижения»

11:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Экспозиция под названием «Модели железнодорожного транспорта», приуроченная к Дню железнодорожника и Году железнодорожной славы в ОАО «РЖД», была открыта в ижевском отделении Музея Горьковской магистрали.

Жители и гости города могут увидеть статичные и рабочие модели железнодорожного транспорта. Их создали члены клуба моделистов, который был организован при музее. Также на выставке представлены модели из частных собраний.

Часть экспозиции находится в зале ожидания Ижевского вокзала. Здесь можно увидеть макеты бронепоездов, которые были созданы железнодорожниками Горьковской магистрали во время Великой Отечественной войны, а также исторические справки о бронепоездах и архивные фотографии.

Выставка будет открыта до 31 октября 2025 года и находится по адресу: г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 18, тел. 8 (3412) 91-47-64, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.