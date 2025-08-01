Транспортировка пассажиров по сети ОАО «РЖД» в июле увеличилась на 1,5%

Согласно оперативной информации, в июле 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов ОАО «РЖД» было отправлено 120,2 млн пассажиров, что на 1,5% больше, чем за тот же период предыдущего года. В числе отправленных пассажиров в пригородном транспорте было 105,6 млн человек (+1,8%), а в дальнем следовании - 14,6 млн (-0,8%).

В июле 2025 года пассажиропоток составил 17,2 млрд пасс.-км, что на 2,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. В пригородном транспорте пассажиропоток увеличился на 2%, достигнув 3,5 млрд пасс.-км, в дальнем следовании - снизился на 3,6%, составив 13,7 млрд пасс.-км.

За семь месяцев 2025 года было отправлено 742,9 млн пассажиров (+1,8% к тому же периоду 2024 года), из них в пригородном транспорте - 669,3 млн (+2%), в дальнем следовании - 73,6 млн (+0,3%).

С начала 2025 года пассажиропоток на сети ОАО «РЖД» уменьшился на 0,2% по сравнению с уровнем прошлого года и составил 81,5 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном транспорте - 20,5 млрд пасс.-км (+2,1%), в дальнем следовании - 61 млрд пасс.-км (-0,9%).