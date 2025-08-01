Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Череповец-II станции Северной железнодорожной линии были уложены новые рельсы

2025-08-01 11:37
На Череповец-II станции Северной железнодорожной линии были уложены новые рельсы
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе крупномасштабной реконструкции на станции Череповец-II Северной железнодорожной магистрали в 2025 году было увеличено количество приемоотправочных путей до 8, каждый из которых превышает 1 км в длину.

Реконструкционные работы на станции начались в 2020 году. За пять лет было построено три новых пути, каждый из которых имеет протяженность 1,5 км, а также удлинено 13 приемоотправочных путей. В дополнение к этому, система управления была полностью обновлена: релейное оборудование было заменено на систему микропроцессорной централизации.

«Мы завершили строительство еще одного объекта накануне Дня железнодорожника, - сообщил Рашид Сайбаталов, начальник Северной железной дороги. - Увеличение длины путей позволит нам обрабатывать больше вагонов и предоставит новые возможности для транзита поездов. Все работы были скоординированы с производственными процессами и реконструкцией инфраструктуры наших грузоотправителей», - добавил он.

Череповец-II является одной из ключевых станций по объему погрузки на Северной железной дороге. Реконструкция позволит увеличить длину грузовых поездов, которые принимаются и отправляются, что улучшит пропускную способность Череповецкого железнодорожного узла.

С 2007 года Северная железная дорога реализует программу развития Череповецкого узла. В течение этого времени были реконструированы станции Череповец-I и Кошта, а также построены дополнительные главные пути на участках Череповец-I – Череповец-II и Череповец-II – Кошта. В будущем планируется реконструкция станции Череповец-I со стороны Вологды и строительство третьего главного пути на участке Череповец-I – Хемалда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru