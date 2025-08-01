На Череповец-II станции Северной железнодорожной линии были уложены новые рельсы

В ходе крупномасштабной реконструкции на станции Череповец-II Северной железнодорожной магистрали в 2025 году было увеличено количество приемоотправочных путей до 8, каждый из которых превышает 1 км в длину.

Реконструкционные работы на станции начались в 2020 году. За пять лет было построено три новых пути, каждый из которых имеет протяженность 1,5 км, а также удлинено 13 приемоотправочных путей. В дополнение к этому, система управления была полностью обновлена: релейное оборудование было заменено на систему микропроцессорной централизации.

«Мы завершили строительство еще одного объекта накануне Дня железнодорожника, - сообщил Рашид Сайбаталов, начальник Северной железной дороги. - Увеличение длины путей позволит нам обрабатывать больше вагонов и предоставит новые возможности для транзита поездов. Все работы были скоординированы с производственными процессами и реконструкцией инфраструктуры наших грузоотправителей», - добавил он.

Череповец-II является одной из ключевых станций по объему погрузки на Северной железной дороге. Реконструкция позволит увеличить длину грузовых поездов, которые принимаются и отправляются, что улучшит пропускную способность Череповецкого железнодорожного узла.

С 2007 года Северная железная дорога реализует программу развития Череповецкого узла. В течение этого времени были реконструированы станции Череповец-I и Кошта, а также построены дополнительные главные пути на участках Череповец-I – Череповец-II и Череповец-II – Кошта. В будущем планируется реконструкция станции Череповец-I со стороны Вологды и строительство третьего главного пути на участке Череповец-I – Хемалда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.