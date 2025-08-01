Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД будут продвигать историю России

2025-08-01 11:20
РЖД будут продвигать историю России
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Соглашение о сотрудничестве было подписано между ОАО «РЖД», фондом «История Отечества» и Ассоциацией «Российское историческое общество». Документ подписали генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, а также председатель РИО и Совета фонда «История Отечества» Сергей Нарышкин.

Соглашение направлено на разработку и реализацию совместных проектов для популяризации истории России внутри страны и за её пределами, сохранения исторического наследия, организации совместных выставок, поддержки программ исторического образования, а также совместной консультационной, информационной и экспертно-аналитической работы.

«РЖД придают большое значение сохранению исторической памяти и богатого культурного наследия России. Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве поможет осуществить множество значимых и интересных проектов в интересах нашей страны», – заявил Олег Белозёров.

Сергей Нарышкин также поздравил работников железной дороги с предстоящим профессиональным праздником.

«История железнодорожного транспорта в России – это важный элемент истории нашей великой страны. Профессионализм, а иногда и мужество и героизм железнодорожников неоднократно спасали нашу страну в самые трудные периоды нашей истории», ­– подчеркнул Сергей Нарышкин.

С 2019 года РЖД и Российское историческое общество успешно осуществляют совместные проекты. Один из самых заметных – это проект «Исторический багаж», запущенный в 2018 году по поручению Президента РФ Владимира Путина. Его задача – рассказать о истории городов и России в интересной и доступной форме.

За 6 лет проект превратился в масштабное исследование истории. Было охвачено более 260 городов России и 2 города Белоруссии, включая города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести. Материалы проекта размещаются на вокзалах и доступны на сайте историческийбагаж.рф.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru