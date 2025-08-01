РЖД будут продвигать историю России

Соглашение о сотрудничестве было подписано между ОАО «РЖД», фондом «История Отечества» и Ассоциацией «Российское историческое общество». Документ подписали генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, а также председатель РИО и Совета фонда «История Отечества» Сергей Нарышкин.

Соглашение направлено на разработку и реализацию совместных проектов для популяризации истории России внутри страны и за её пределами, сохранения исторического наследия, организации совместных выставок, поддержки программ исторического образования, а также совместной консультационной, информационной и экспертно-аналитической работы.

«РЖД придают большое значение сохранению исторической памяти и богатого культурного наследия России. Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве поможет осуществить множество значимых и интересных проектов в интересах нашей страны», – заявил Олег Белозёров.

Сергей Нарышкин также поздравил работников железной дороги с предстоящим профессиональным праздником.

«История железнодорожного транспорта в России – это важный элемент истории нашей великой страны. Профессионализм, а иногда и мужество и героизм железнодорожников неоднократно спасали нашу страну в самые трудные периоды нашей истории», ­– подчеркнул Сергей Нарышкин.

С 2019 года РЖД и Российское историческое общество успешно осуществляют совместные проекты. Один из самых заметных – это проект «Исторический багаж», запущенный в 2018 году по поручению Президента РФ Владимира Путина. Его задача – рассказать о истории городов и России в интересной и доступной форме.

За 6 лет проект превратился в масштабное исследование истории. Было охвачено более 260 городов России и 2 города Белоруссии, включая города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести. Материалы проекта размещаются на вокзалах и доступны на сайте историческийбагаж.рф.