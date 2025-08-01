В июле объем грузов, перевезенных по сети ОАО «РЖД», достиг 92,1 млн тонн.

Согласно оперативным данным, в июле 2025 года объем погрузки на сетях ОАО «Российские железные дороги» достиг 92,1 млн тонн, что на 5,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
В июле 2025 года грузооборот упал на 5,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 198,3 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 4,4% и составил 246,2 млрд тонно-км.
За период с января по июль 2025 года объем погрузки, согласно оперативной информации, составил 646,6 млн тонн, что на 7,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Было погружено следующее количество грузов:
С начала 2025 года грузооборот упал на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 1448,5 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 1,3% и составил 1795,6 млрд тонно-км.