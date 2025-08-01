В июле объем грузов, перевезенных по сети ОАО «РЖД», достиг 92,1 млн тонн.

Согласно оперативным данным, в июле 2025 года объем погрузки на сетях ОАО «Российские железные дороги» достиг 92,1 млн тонн, что на 5,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В июле 2025 года грузооборот упал на 5,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 198,3 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 4,4% и составил 246,2 млрд тонно-км.

За период с января по июль 2025 года объем погрузки, согласно оперативной информации, составил 646,6 млн тонн, что на 7,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Было погружено следующее количество грузов:

каменный уголь – 188,4 млн тонн (-3,6% к январю – июлю 2024 года);

кокс – 5,9 млн тонн (-14,8%);

нефть и нефтепродукты – 115,8 млн тонн (-4,7%);

железная и марганцевая руда – 62,9 млн тонн (-0,9%);

черные металлы – 30,8 млн тонн (-16,9%);

лом черных металлов – 4,4 млн тонн (-34,6%);

химические и минеральные удобрения – 41,1 млн тонн (+4%);

цемент – 12 млн тонн (-14,1%);

лесоматериалы – 15,2 млн тонн (-4,5%);

зерно – 11,6 млн тонн (-35,6%);

строительные материалы – 56,3 млн тонн (-17%);

руда цветных металлов и серное сырье – 10,1 млн тонн (+4,4%);

химикаты и сода – 11,9 млн тонн (-3,2%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 15,9 млн тонн (-19,4%);

прочие грузы, включая грузы в контейнерах, – 64,4 млн тонн (-7,7%).

С начала 2025 года грузооборот упал на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 1448,5 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 1,3% и составил 1795,6 млрд тонно-км.