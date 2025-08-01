Торжественные события, отмечающие День работника железной дороги, состоятся во всех больших населенных пунктах Приангарья и Бурятии.

В честь Дня железнодорожника во всех больших населенных пунктах Приангарья и Республики Бурятии пройдут праздничные мероприятия.

В Иркутске, например, 2 августа праздник будет отмечаться в виде семейного спортивного события. На стадионе «Локомотив» организуют благотворительный забег под названием «Достигая цели!». Быстрейших участников будут выбирать на трех дистанциях: 500 м для детей от 7 до 14 лет, 1520 м для участников от 15 лет и взрослых, и 5 км для всех желающих в онлайн-формате. Регистрация на забег начнется в 09:30, а открытие мероприятия запланировано на 10:50.

Все собранные деньги пойдут на поддержку Богдана Савченкова из Улан-Удэ. Этот десятилетний мальчик с рождения страдает от тяжелого генетического заболевания и нуждается в постоянном лечении.

Церемония награждения победителей забега состоится на стадионе в 14:00. Участников ждет музыкальная программа, в которой примет участие кавер-группа «Центральный парк».

В воскресенье, 3 августа, на Детской железной дороге пройдут развлекательные мероприятия: предусмотрены выступления молодых талантов и викторина. На площади перед вокзалом Иркутск-Пассажирский состоится флешмоб «Поезд, объединяющий страну – самый длинный, нарисованный на асфальте поезд». Эта акция будет проведена в 35 городах России. В ней примут участие пассажиры, проводники из студенческих отрядов и все желающие.

В Северобайкальске 2 августа с 10:00 на поляне Сурхарбана на берегу Байкала запланирована большая концертная и танцевальная программа.

В Тайшете в этот день с 10:00 на вокзале откроется выставка железнодорожной техники. В 15:30 на площади «Юбилейная» начнется игровая программа для детей, а затем – торжественный концерт с участием местных творческих коллективов.

3 августа вечером центральная телебашня Улан-Удэ, одна из наиболее выдающихся достопримечательностей столицы Бурятии, будет украшена праздничной подсветкой. Световые инсталляции будут использованы для размещения поздравления с профессиональным днем работников железной дороги на здании, высота которого достигает 162 метров, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.