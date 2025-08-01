Новое ретро-средство передвижения на Горьковской железнодорожной линии было названо "Муромец".

09:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Завершился последний этап голосования за выбор названия для нового ретропоезда на паровой тяге на Горьковской железной дороге. Поезд, который следует по маршруту Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный под управлением паровоза 9П№ 18430, получил имя «Муромец».

«Муромец» обошел шесть других предложенных вариантов и выиграл с большим преимуществом. За это название проголосовали 76% подписчиков телеграм-канала «ПроГЖД». Таким образом, участники голосования отдали дань уважения истории паровоза, который был изготовлен в 1951 году на заводе имени Дзержинского в городе Муром Владимирской области.

Автором победившего варианта стала Ирина Торопова. Она получит памятные призы от Горьковской железной дороги.

С 1996 по 2024 годы локомотив провел на открытой площадке «Паровозы России». В середине прошлого года он был отправлен в депо для капитального ремонта, где его привели в рабочее состояние.

Паровозы типа 9П производились с 1935 по 1957 годы на Коломенском, Новочеркасском и Муромском заводах. С максимальной мощностью в 320 л. с., скоростью 35 км/ч и весом более 55 тонн, они были незаменимы для маневровых работ на железных дорогах и территориях промышленных предприятий, выполняя различные задачи, включая подачу вагонов-ковшей для заливки доменного чугуна.

Отметим, что последний рейс ретропоезда состоялся 31 июля. Во время тура дети посетили уникальный Царский павильон на железнодорожном вокзале Нижний Новгород, где узнали о его истории и интересных фактах. На станции Нижний Новгород-Сортировочный ребята посетили Музей истории и развития ГЖД, а также открытую площадку «Паровозы России», где в интерактивной форме познакомились с историей Горьковской железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.