Железнодорожный тур к цветущим степям Калмыкии ждет путешественников в апреле

2022-03-16 13:10
В рамках развития туристического потенциала регионов России, а также по многочисленным просьбам путешественников в апреле холдингом «ЖД» будут организованы два рейса кругового туристического поезда № 928/927 «Цветущая степь» Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва. Поездка пройдет в формате «поезд – отель»: туристы проводят ночь в поезде, а день посвящают знакомству с достопримечательностями городов, расположенных на маршруте его следования.

Маршрут данного поезда позволит путешественникам прогуляться по Ростову-на-Дону и Элисте, увидеть такое уникальное явление, как цветущие степи и поля диких тюльпанов, посетить крупнейший в Европе буддистский храм, попробовать блюда национальных кухонь, узнать много интересного о донском казачестве и кочевых народах Калмыкии.

Отправиться в железнодорожный круиз можно будет 15 и 22 апреля. График движения поезда разработан таким образом, чтобы туристы отправились в поездку в пятницу вечером (в 18:40), а вернулись обратно в понедельник (в 20:25).

В состав поезда включены купейные вагоны, а также СВ и «Люкс». Все они оснащены системами кондиционирования воздуха, душем, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками и USB-разъемами для зарядки гаджетов. Также в поезде будут работать вагон-ресторан и вагон-бар.

Для удобства маломобильных пассажиров в штабном вагоне предусмотрено специализированное купе.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». При оформлении онлайн необходимо задать на странице поиска следующий маршрут: Москва-Казанская – Москва-Казанская-Туристическая. Для детей и маломобильных пассажиров действуют специальные тарифы.

Купив билет, пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или оформить отдельные экскурсии в пути у проводника. Также можно приобрести пакетный тур, в который входит железнодорожная перевозка, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание. Участникам программы лояльности «ЖД Бонус» при оформлении комплексного турпакета на сайте «ЖД Тур» предоставляется скидка.

Подробная информация о туре – на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».

