В первой половине 2025 года обеспечение социальных обязательств перед сотрудниками Октябрьской железнодорожной компании составило 7,7 миллиардов рублей.

09:33

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Петербурге прошел региональный форум, посвященный социальной ответственности и партнерству Октябрьской железной дороги. В ходе мероприятия были подведены итоги выполнения обязательств, предусмотренных коллективным договором ОАО «РЖД», на данной магистрали за первое полугодие 2025 года.

«2025 год отмечается 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и в нашей компании он признан Годом железнодорожной славы. Это обязывает нас проявлять особую ответственность в своей работе. Хочу отметить, что по итогам первого полугодия Октябрьская магистраль входит в топ-3 железных дорог России по объему погрузки грузов и является лидером по выгрузке. Пассажирооборот увеличился на 4,3% по сравнению с прошлым годом», - заявил начальник ОЖД Виктор Голомолзин.

На социальные гарантии для сотрудников и пенсионеров, не работающих на магистрали, в первом полугодии 2025 года было выделено 7,7 млрд рублей. Социальный пакет на одного сотрудника составил 44 тыс. рублей, на пенсионера – 1,5 тыс. рублей. Заработная плата работников РЖД за первое полугодие 2025 года была проиндексирована на 3,67%.

В рамках финансовой поддержки для улучшения жилищных условий 869 сотрудников получили ипотечную субсидию для погашения банковских процентов. Профилактическими и медицинскими программами было охвачено около 24 тыс. человек. Более 2 тыс. железнодорожников, их родственников и пенсионеров отдохнули в санаториях и курортных учреждениях дороги и «РЖД Здоровье».

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и и.о. губернатора Новгородской области Александр Дронов присутствовали на мероприятии. Они вручили награды сотрудникам железной дороги за их профессиональные успехи и поздравили команду с предстоящим Днем железнодорожника, подчеркнув значимость ОЖД для социально-экономического прогресса регионов.

Стоит отметить, что Октябрьская железная дорога заняла вторую позицию в конкурсе трудовых коллективов ОАО «РЖД» по итогам первого квартала, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.