Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине 2025 года обеспечение социальных обязательств перед сотрудниками Октябрьской железнодорожной компании составило 7,7 миллиардов рублей.

2025-08-01 09:33
В первой половине 2025 года обеспечение социальных обязательств перед сотрудниками Октябрьской железнодорожной компании составило 7,7 миллиардов рублей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Петербурге прошел региональный форум, посвященный социальной ответственности и партнерству Октябрьской железной дороги. В ходе мероприятия были подведены итоги выполнения обязательств, предусмотренных коллективным договором ОАО «РЖД», на данной магистрали за первое полугодие 2025 года.

«2025 год отмечается 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и в нашей компании он признан Годом железнодорожной славы. Это обязывает нас проявлять особую ответственность в своей работе. Хочу отметить, что по итогам первого полугодия Октябрьская магистраль входит в топ-3 железных дорог России по объему погрузки грузов и является лидером по выгрузке. Пассажирооборот увеличился на 4,3% по сравнению с прошлым годом», - заявил начальник ОЖД Виктор Голомолзин.

На социальные гарантии для сотрудников и пенсионеров, не работающих на магистрали, в первом полугодии 2025 года было выделено 7,7 млрд рублей. Социальный пакет на одного сотрудника составил 44 тыс. рублей, на пенсионера – 1,5 тыс. рублей. Заработная плата работников РЖД за первое полугодие 2025 года была проиндексирована на 3,67%.

В рамках финансовой поддержки для улучшения жилищных условий 869 сотрудников получили ипотечную субсидию для погашения банковских процентов. Профилактическими и медицинскими программами было охвачено около 24 тыс. человек. Более 2 тыс. железнодорожников, их родственников и пенсионеров отдохнули в санаториях и курортных учреждениях дороги и «РЖД Здоровье».

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и и.о. губернатора Новгородской области Александр Дронов присутствовали на мероприятии. Они вручили награды сотрудникам железной дороги за их профессиональные успехи и поздравили команду с предстоящим Днем железнодорожника, подчеркнув значимость ОЖД для социально-экономического прогресса регионов.

Стоит отметить, что Октябрьская железная дорога заняла вторую позицию в конкурсе трудовых коллективов ОАО «РЖД» по итогам первого квартала, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru