О трафике пассажирских железнодорожных составов в Волгоградском регионе

08:05

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Движение поездов на участке Котельниково – Канальная Приволжской железной дороги в Волгоградской области было приостановлено из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на железнодорожную инфраструктуру.

Никто не пострадал. Специальные службы работают на месте происшествия.

В связи с этим были задержаны пассажирские поезда № 532 Адлер – Киров, № 531 Киров – Адлер, а также пригородный поезд № 6212 на маршруте Котельниково – Волгоград-1. Максимальное время ожидания превысило 4 часа.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, или позвонив в круглосуточный центр поддержки клиентов РЖД по номеру: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого региона России).