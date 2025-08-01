Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудникам Российских Железных Дорог вручили государственные и отраслевые награды в честь Дня работника железной дороги.

2025-08-01 16:24
  • Кузнецову Владимиру Владимировичу – начальнику департамента по работе с персоналом и социальной политике ОАО «РЖД».

В ОАО «РЖД» прошел торжественный селектор в честь Дня железнодорожника. Среди участников были заместитель председателя Правительства РФ Виталий Савельев, министр транспорта РФ Андрей Никитин, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, первый президент ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев и другие почетные гости.

Заместитель председателя Правительства РФ поздравил работников железной дороги с их профессиональным праздником и вручил государственные награды.

Так, по указу Президента РФ Владимира Путина за достижения в работе и многолетнюю честную службу были награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

  • Петр Николаевич Лютин – мастер дорожный Инзенской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие железных дорог»:

  • Вячеслав Валентинович Шаронов – машинист железнодорожно-строительной машины Тосненской механизированной дистанции инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

  • Андрей Юрьевич Мисюрин – старший осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Абакан Красноярской дирекции инфраструктуры;

знаком отличия «За наставничество»:

  • Александр Александрович Хохловкин – машинист электропоезда моторвагонного депо Свердловск Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава.

Присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»:

  • Татьяне Евгеньевне Шамаевой – врачу клинической больницы «РЖД -Медицина» города Воронеж;

присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

  • Валерий Сергеевич Вьюхин, машинист тепловоза, работающий в эксплуатационном локомотивном депо Новосибирск Западно-Сибирской дирекции тяги.

Министр транспорта РФ вручил вымпел от своего ведомства «В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» главе ОАО «РЖД» Олегу Белозёрову и через него – всему коллективу Российских железных дорог.

По приказу Министерства транспорта РФ за значительный вклад в социально значимые проекты, увековечивание памяти о защитниках Отечества и стимулирование интереса молодежи к истории страны был поощрен коллектив компании «Российские железные дороги.

За заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены:

нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России»:

  • Алла Юрьевна Мишенина – ведущий технолог Центральной станции связи;

медалью «За строительство транспортных объектов»:

  • Андрей Викторович Колесников – мастер дорожный путевой машинной станции № 303 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути.

Была объявлена Благодарность министра транспорта Российской Федерации:

  • Елене Юрьевне Зуевой – ведущему инженеру Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания;
  • Наталье Александровне Садоха – дежурному по железнодорожной станции Калининград-Сортировочный Калининградской дирекции управления движением;
  • Инне Сергеевне Шаргородской – ведущему экономисту эксплуатационного вагонного депо Анисовка Приволжской дирекции инфраструктуры.

Глава РЖД вручил корпоративные награды. За высокие профессиональные достижения были награждены:

знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:

  • Оксана Владимировна Великодная занимает должность проводника пассажирского вагона на Вагонном участке Москва-Ярославская, который находится под управлением Московского филиала АО «ФПК»;
  • Алексей Анатольевич Дмитриенко является начальником района контактной сети на Владивостокской дистанции электроснабжения, которая входит в состав Дальневосточной дирекции по энергообеспечению;
  • Алексей Владимирович Литвинов работает маневровым диспетчером на железнодорожной станции Карымская, подчиненной Забайкальской дирекции управления движением;
  • Владимир Дмитриевич Никитин занимает позицию механизатора на Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций, которая относится к Южно-Уральской дирекции по управлению терминально-складским комплексом;
  • Сергей Иванович Тулинов является начальником пассажирского поезда в Пассажирском вагонном депо Николаевка, которое находится под управлением Московского филиала АО ФПК.

Дмитрий Шаханов, глава РОСПРОФЖЕЛ, вручил профсоюзные награды трудящимся.

За достижение высоких результатов в области социально-экономической и правовой защиты членов Профсоюза и укрепление профсоюзного единства, постановлением Президиума Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей, были награждены знаком и дипломом Лауреата Премии РОСПРОФЖЕЛ:

  • Марина Петровна Воробьева, председатель первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на Голутвинской и Каширской дистанциях пути Московской дирекции инфраструктуры;
  • Алексей Юрьевич Денисов, заместитель председателя Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Северной железной дороге;
  • Татьяна Анатольевна Зимина, ведущий инженер Махачкалинского регионального центра связи Ростовской дирекции связи и председатель первичной профсоюзной организации.
