Сотрудникам Российских Железных Дорог вручили государственные и отраслевые награды в честь Дня работника железной дороги.

16:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Кузнецову Владимиру Владимировичу – начальнику департамента по работе с персоналом и социальной политике ОАО «РЖД».

В ОАО «РЖД» прошел торжественный селектор в честь Дня железнодорожника. Среди участников были заместитель председателя Правительства РФ Виталий Савельев, министр транспорта РФ Андрей Никитин, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, первый президент ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев и другие почетные гости.

Заместитель председателя Правительства РФ поздравил работников железной дороги с их профессиональным праздником и вручил государственные награды.

Так, по указу Президента РФ Владимира Путина за достижения в работе и многолетнюю честную службу были награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

Петр Николаевич Лютин – мастер дорожный Инзенской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие железных дорог»:

Вячеслав Валентинович Шаронов – машинист железнодорожно-строительной машины Тосненской механизированной дистанции инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

Андрей Юрьевич Мисюрин – старший осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Абакан Красноярской дирекции инфраструктуры;

знаком отличия «За наставничество»:

Александр Александрович Хохловкин – машинист электропоезда моторвагонного депо Свердловск Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава.

Присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»:

Татьяне Евгеньевне Шамаевой – врачу клинической больницы «РЖД -Медицина» города Воронеж;

присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

Валерий Сергеевич Вьюхин, машинист тепловоза, работающий в эксплуатационном локомотивном депо Новосибирск Западно-Сибирской дирекции тяги.

Министр транспорта РФ вручил вымпел от своего ведомства «В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» главе ОАО «РЖД» Олегу Белозёрову и через него – всему коллективу Российских железных дорог.

По приказу Министерства транспорта РФ за значительный вклад в социально значимые проекты, увековечивание памяти о защитниках Отечества и стимулирование интереса молодежи к истории страны был поощрен коллектив компании «Российские железные дороги.

За заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены:

нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России»:

Алла Юрьевна Мишенина – ведущий технолог Центральной станции связи;

медалью «За строительство транспортных объектов»:

Андрей Викторович Колесников – мастер дорожный путевой машинной станции № 303 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути.

Была объявлена Благодарность министра транспорта Российской Федерации:

Елене Юрьевне Зуевой – ведущему инженеру Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания;

Наталье Александровне Садоха – дежурному по железнодорожной станции Калининград-Сортировочный Калининградской дирекции управления движением;

Инне Сергеевне Шаргородской – ведущему экономисту эксплуатационного вагонного депо Анисовка Приволжской дирекции инфраструктуры.

Глава РЖД вручил корпоративные награды. За высокие профессиональные достижения были награждены:

знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:

Оксана Владимировна Великодная занимает должность проводника пассажирского вагона на Вагонном участке Москва-Ярославская, который находится под управлением Московского филиала АО «ФПК»;

Алексей Анатольевич Дмитриенко является начальником района контактной сети на Владивостокской дистанции электроснабжения, которая входит в состав Дальневосточной дирекции по энергообеспечению;

Алексей Владимирович Литвинов работает маневровым диспетчером на железнодорожной станции Карымская, подчиненной Забайкальской дирекции управления движением;

Владимир Дмитриевич Никитин занимает позицию механизатора на Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций, которая относится к Южно-Уральской дирекции по управлению терминально-складским комплексом;

Сергей Иванович Тулинов является начальником пассажирского поезда в Пассажирском вагонном депо Николаевка, которое находится под управлением Московского филиала АО ФПК.

Дмитрий Шаханов, глава РОСПРОФЖЕЛ, вручил профсоюзные награды трудящимся.

За достижение высоких результатов в области социально-экономической и правовой защиты членов Профсоюза и укрепление профсоюзного единства, постановлением Президиума Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей, были награждены знаком и дипломом Лауреата Премии РОСПРОФЖЕЛ: