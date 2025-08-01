Сотрудникам Российских Железных Дорог вручили государственные и отраслевые награды в честь Дня работника железной дороги.
2025-08-0116:24
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
Кузнецову Владимиру Владимировичу – начальнику департамента по работе с персоналом и социальной политике ОАО «РЖД».
В ОАО «РЖД» прошел торжественный селектор в честь Дня железнодорожника. Среди участников были заместитель председателя Правительства РФ Виталий Савельев, министр транспорта РФ Андрей Никитин, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, первый президент ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев и другие почетные гости.
Заместитель председателя Правительства РФ поздравил работников железной дороги с их профессиональным праздником и вручил государственные награды.
Так, по указу Президента РФ Владимира Путина за достижения в работе и многолетнюю честную службу были награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
Петр Николаевич Лютин – мастер дорожный Инзенской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры;
медалью «За развитие железных дорог»:
Вячеслав Валентинович Шаронов – машинист железнодорожно-строительной машины Тосненской механизированной дистанции инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры;
медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:
Андрей Юрьевич Мисюрин – старший осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Абакан Красноярской дирекции инфраструктуры;
знаком отличия «За наставничество»:
Александр Александрович Хохловкин – машинист электропоезда моторвагонного депо Свердловск Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава.
Присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»:
присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:
Валерий Сергеевич Вьюхин, машинист тепловоза, работающий в эксплуатационном локомотивном депо Новосибирск Западно-Сибирской дирекции тяги.
Министр транспорта РФ вручил вымпел от своего ведомства «В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» главе ОАО «РЖД» Олегу Белозёрову и через него – всему коллективу Российских железных дорог.
По приказу Министерства транспорта РФ за значительный вклад в социально значимые проекты, увековечивание памяти о защитниках Отечества и стимулирование интереса молодежи к истории страны был поощрен коллектив компании «Российские железные дороги.
За заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены:
нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России»:
Алла Юрьевна Мишенина – ведущий технолог Центральной станции связи;
медалью «За строительство транспортных объектов»:
Андрей Викторович Колесников – мастер дорожный путевой машинной станции № 303 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути.
Была объявлена Благодарность министра транспорта Российской Федерации:
Глава РЖД вручил корпоративные награды. За высокие профессиональные достижения были награждены:
знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:
Оксана Владимировна Великодная занимает должность проводника пассажирского вагона на Вагонном участке Москва-Ярославская, который находится под управлением Московского филиала АО «ФПК»;
Алексей Анатольевич Дмитриенко является начальником района контактной сети на Владивостокской дистанции электроснабжения, которая входит в состав Дальневосточной дирекции по энергообеспечению;
Алексей Владимирович Литвинов работает маневровым диспетчером на железнодорожной станции Карымская, подчиненной Забайкальской дирекции управления движением;
Владимир Дмитриевич Никитин занимает позицию механизатора на Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций, которая относится к Южно-Уральской дирекции по управлению терминально-складским комплексом;
Сергей Иванович Тулинов является начальником пассажирского поезда в Пассажирском вагонном депо Николаевка, которое находится под управлением Московского филиала АО ФПК.
Дмитрий Шаханов, глава РОСПРОФЖЕЛ, вручил профсоюзные награды трудящимся.
За достижение высоких результатов в области социально-экономической и правовой защиты членов Профсоюза и укрепление профсоюзного единства, постановлением Президиума Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей, были награждены знаком и дипломом Лауреата Премии РОСПРОФЖЕЛ:
Марина Петровна Воробьева, председатель первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на Голутвинской и Каширской дистанциях пути Московской дирекции инфраструктуры;
Алексей Юрьевич Денисов, заместитель председателя Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Северной железной дороге;
Татьяна Анатольевна Зимина, ведущий инженер Махачкалинского регионального центра связи Ростовской дирекции связи и председатель первичной профсоюзной организации.
