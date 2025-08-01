Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

1-го августа прошло праздничное открытие нового межрегионального поезда "Ласточка", следующего из Уфы в Челябинск.

2025-08-01 16:09
1-го августа прошло праздничное открытие нового межрегионального поезда
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первого августа 2025 года в Башкортостане был осуществлен первый рейс поезда "Ласточка" по межрегиональному маршруту Дёма - Уфа - Усть-Катав - Челябинск. В церемонии открытия нового маршрута участвовали Радий Хабиров, глава Башкортостана, и Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги, а также жители и гости региона.

"За последние годы нам удалось создать обширную сеть маршрутов из 55 пригородных поездов в Уфе, половину из которых обслуживают "Ласточки" и "Финисты". Это стало возможным благодаря поддержке правительства республики. Я уверен, что железнодорожная инфраструктура Башкортостана станет примером для других регионов России", - заявил Вячеслав Дмитриев на церемонии запуска.

В своем ответном выступлении Радий Хабиров выразил благодарность Куйбышевской железной дороге за эффективное сотрудничество, которое позволило создать такой интересный маршрут, связавший Башкортостан и Челябинск. В ближайшем будущем планируется открытие межрегионального маршрута между Уфой и Самарой.

"Мы продолжаем активно сотрудничать с Куйбышевской железной дорогой. Появляются новые маршруты, в республику прибывают новые поезда. Наши граждане предпочитают железнодорожный транспорт: сегодня Башкортостан находится на пятом месте по темпам роста пассажиропотока в стране. Маршрут из Уфы до Челябинска - это удобно, комфортно и доступно, учитывая скидки и возможности для студентов", - отметил Радий Хабиров.

Во время поездки делегация железнодорожников и представителей регионального правительства обсудили с пассажирами вопросы улучшения пригородного железнодорожного комплекса и транспортной отрасли в целом.

Стоит отметить, что "Ласточки" будут следовать по маршруту Дёма - Челябинск каждую неделю, отправление из Уфы происходит с пятницы по воскресенье, а из Челябинска - с субботы по понедельник. Билеты на рейсы Уфа - Челябинск "Ласточки" доступны для покупки в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах и на терминалах самообслуживания. Все виды региональных и федеральных льгот применяются, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

