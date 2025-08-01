3-го августа в городе Красноярске состоится благотворительная беговая гонка под названием «Достигая цели!», которая будет приурочена к празднованию Дня работника железной дороги.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Красноярске 3 августа, в честь Дня железнодорожника, будет организован благотворительный забег под названием «Достигая цели!». Мероприятие пройдет в Татышев-парке и будет оформлено в виде семейного спортивного праздника, к участию в котором приглашаются все желающие.

Ожидается, что в забеге примут участие около 1 тыс. жителей Красноярска и Красноярского края.

В 08:30 начнет работу большой стартовый городок с различными тематическими площадками, фотозонами и сценой для выступления музыкантов.

Старт забега запланирован на 10:00. Участникам предстоит пробежать дистанцию в 5 км.

Все участники получат особую награду – медаль на память с изображением самого красивого вокзала Сибири – вокзала станции Красноярск. Победители, занявшие призовые места, получат дипломы и ценные подарки.

Отметим, что для участия в забеге красноярцы внесли взнос в размере 500 рублей. Собранные деньги будут переданы в благотворительный фонд «Счастливые дети» для помощи детям, оставшимся без родительского попечения, сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.