8 остановочных пунктов Куйбышевской железной дороги получат новые названия

На Куйбышевской железной дороге будет переименовано 8 остановочных пунктов. Прежде они именовались по порядковому номеру километра, на котором расположены. Новые топонимы будут связаны с названием населенных пунктов.

Унификация навигации позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки.

Так, на участке Акбаш – Алнаши остановочный пункт 230 км теперь будет носить название Русский Сарсаз, остановочный пункт 217 км – Максимково, остановочный пункт 212 км – Бондюг, остановочный пункт 157 км – Авлаш, остановочный пункт 144 км – Нижние Лузы, остановочный пункт 136 км – Старый Токмак, остановочный пункт 95 км – Русский Акташ, остановочный пункт 85 км – Верхний Акташ, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.