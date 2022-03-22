Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

8 остановочных пунктов Куйбышевской железной дороги получат новые названия

2022-03-22 09:43
8 остановочных пунктов Куйбышевской железной дороги получат новые названия
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Куйбышевской железной дороге будет переименовано 8 остановочных пунктов. Прежде они именовались по порядковому номеру километра, на котором расположены. Новые топонимы будут связаны с названием населенных пунктов.

Унификация навигации позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки.

Так, на участке Акбаш – Алнаши остановочный пункт 230 км теперь будет носить название Русский Сарсаз, остановочный пункт 217 км – Максимково, остановочный пункт 212 км – Бондюг, остановочный пункт 157 км – Авлаш, остановочный пункт 144 км – Нижние Лузы, остановочный пункт 136 км – Старый Токмак, остановочный пункт 95 км – Русский Акташ, остановочный пункт 85 км – Верхний Акташ, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru