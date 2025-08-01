До окончания года на предприятиях Красноярской магистрали планируется трудоустройство 137 молодых профессионалов.

11:28

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

137 молодых специалистов, являющихся выпускниками железнодорожных университетов и колледжей в Красноярске, Иркутске и Омске, присоединились к команде Красноярской железной дороги в 2025 году. 35 из них были отмечены за отличные учебные достижения и получили именные часы от начальника Красноярской железной дороги.

Эти молодые люди обучались по специализированным программам, предложенным предприятиями магистрали, что гарантировало им трудоустройство после получения диплома.

Они получили образование в областях, которые востребованы на КрасЖД, и будут работать в отделах управления движением поездов, железнодорожного строительства, путевого, локомотивного и вагонного хозяйства.

Молодые специалисты будут работать на различных станциях в Красноярском крае и Хакасии, включая Абакан, Ачинск, Решоты, Ужур, Боготол, Саянск, Аскиз.

Стоит отметить, что состав сотрудников Красноярской магистрали постоянно обновляется. В настоящее время треть всего коллектива составляют сотрудники в возрасте до 35 лет.

Подготовка будущих железнодорожников происходит в тесном сотрудничестве с профильными образовательными учреждениями Сибири. Красноярская магистраль является промышленным партнером образовательно-производственного кластера "Железнодорожник Енисейской Сибири", который готовит специалистов рабочих профессий, учитывая текущие потребности дороги. В этом году в кластере проходит первый набор студентов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.