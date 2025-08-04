2-го августа Северная железнодорожная компания организовала благотворительный пробег под названием «Достижение цели!»

2 августа 2025 года Северная железная дорога организовала благотворительный марафон под названием «Достигая цели!», в ходе которого удалось собрать 393,3 тыс. рублей на благотворительность.

«Мы гордимся тем, что являемся частью одной из самых важных и необходимых стране профессий и хотим поделиться радостью нашего праздника со всем городом. В прекрасном уголке Ярославля, в парке на Стрелке, прошел благотворительный марафон «Достигая цели!». Вместе с благотворительным фондом мы собрали деньги на лечение ребенка», – поделился Рашид Сайбаталов, начальник Северной железной дороги.

Собранные средства будут переданы в фонд «Почет» для предоставления адресной помощи шестилетней Даше Мальцевой. Даше требуются курсы реабилитации из-за диагноза ДЦП. Помощь девочке оказали не только участники марафона, но и все, кто желал помочь, на сайтах благотворительного фонда и оператора марафона Russia Running, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.