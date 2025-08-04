Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2-го августа Северная железнодорожная компания организовала благотворительный пробег под названием «Достижение цели!»

2025-08-04 17:26
2-го августа Северная железнодорожная компания организовала благотворительный пробег под названием «Достижение цели!»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

2 августа 2025 года Северная железная дорога организовала благотворительный марафон под названием «Достигая цели!», в ходе которого удалось собрать 393,3 тыс. рублей на благотворительность.

«Мы гордимся тем, что являемся частью одной из самых важных и необходимых стране профессий и хотим поделиться радостью нашего праздника со всем городом. В прекрасном уголке Ярославля, в парке на Стрелке, прошел благотворительный марафон «Достигая цели!». Вместе с благотворительным фондом мы собрали деньги на лечение ребенка», – поделился Рашид Сайбаталов, начальник Северной железной дороги.

Собранные средства будут переданы в фонд «Почет» для предоставления адресной помощи шестилетней Даше Мальцевой. Даше требуются курсы реабилитации из-за диагноза ДЦП. Помощь девочке оказали не только участники марафона, но и все, кто желал помочь, на сайтах благотворительного фонда и оператора марафона Russia Running, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru