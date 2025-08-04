С 5 августа 2025 года будет изменено расписание некоторых пригородных поездов в Московской и Рязанской областях из-за обновления инфраструктуры.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 5 августа 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов, следующих по Московской и Рязанской областям, в связи с обновлением инфраструктуры на участках Листвянка – Лесок, Ожерелье – Блокпост 123 км, Пурлово – Богатищево, Гжель – Куровская.

В частности, 5, 8 и 12 августа на участке Листвянка – Лесок в Рязанской области с 08:00 до 12:00 будут проводиться технические работы. В течение этого времени будет обновлено 3 км железнодорожного пути. В связи с этим, в указанные дни изменится расписание некоторых электричек, следующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Гавердово, Голутвин, Раменское, Ясаково, Сасово, а также на участке Свеженькая – Сасово.

5 и 13 августа будет проведен последний этап капитального ремонта 2 главного пути на участке Ожерелье – Блокпост 123 км в Московской области, в ходе которого, в том числе, будут заменены 4 стрелочных перевода.

12, 13 и 15 августа на участке Пурлово – Богатищево запланированы ремонтные работы. Они будут проводиться днем, что повлечет изменения в расписании некоторых электричек Павелецкого направления МЖД: изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Некоторые поезда будут следовать по сокращенным маршрутам, а несколько электричек будут временно исключены из расписания.

Также с 6 по 14 августа (кроме 7 и 10 августа) будут проводиться ремонтные работы на участке Гжель – Куровская Казанского направления МЖД. Это приведет к изменениям в расписании: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, некоторые электрички будут следовать по сокращенным маршрутам.

Администрация Московской железной дороги призывает пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и ознакомиться с обновленным расписанием пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановках, на официальном веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.