В июле 2025 года Юго-Восточная железная дорога обслужила около 1,3 млн пассажиров.

2025-08-04 16:48
Согласно свежим данным, в июле 2025 года ЮВЖД перевезла около 1,3 млн пассажиров, что на 1,5% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 715 тыс. были перевезены в пригородном сообщении (+3% к июлю 2024 года), а 550,5 тыс. в дальнем следовании (-0,5%).

За период с января по июль с ЮВЖД было отправлено 7,3 млн пассажиров, включая 4,5 млн в пригородном сообщении и 2,9 млн в дальнем следовании.

Общий пассажирооборот за январь – июль составил 6,6 млрд пасс.-км, из которых 172 млн пасс.-км приходится на пригородное сообщение и 6,5 млрд пасс.-км на дальнее следование, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

