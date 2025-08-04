С января по июль текущего года с железнодорожных станций и вокзалов Калининграда было отправлено 5 миллионов 76 тысяч пассажиров.

15:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов Калининграда было отправлено 5 млн 76 тыс. пассажиров, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них в пригородном транспорте - 4 млн 940 тыс. человек, что на 2,6% больше, чем в 2024 году, а в дальнем следовании - 136,5 тыс., что на 12,8% больше, чем за январь-июль 2024 года.

В июле с железнодорожных станций и вокзалов Калининграда было отправлено 1 млн 318 тыс. пассажиров (+3,3%), из них в пригородном транспорте - более 1 млн 286 тыс. (+3%), а в дальнем следовании - 31,4 тыс. (+12,6%).

За семь месяцев пассажирооборот составил 179,5 млн пасс.-км (+5%), включая пригородный транспорт - 140,8 млн пасс.-км (+2%) и дальнее следование - 38,7 млн пасс.-км (+18,2%).

В июле пассажирооборот составил более 47 млн пасс.-км (+4,5%), включая пригородный транспорт - 38 млн пасс.-км (+2,8%) и дальнее следование - более 9 млн пасс.-км (+12,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.