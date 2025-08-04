Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июль текущего года с железнодорожных станций и вокзалов Калининграда было отправлено 5 миллионов 76 тысяч пассажиров.

2025-08-04 15:45
С января по июль текущего года с железнодорожных станций и вокзалов Калининграда было отправлено 5 миллионов 76 тысяч пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов Калининграда было отправлено 5 млн 76 тыс. пассажиров, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них в пригородном транспорте - 4 млн 940 тыс. человек, что на 2,6% больше, чем в 2024 году, а в дальнем следовании - 136,5 тыс., что на 12,8% больше, чем за январь-июль 2024 года.

В июле с железнодорожных станций и вокзалов Калининграда было отправлено 1 млн 318 тыс. пассажиров (+3,3%), из них в пригородном транспорте - более 1 млн 286 тыс. (+3%), а в дальнем следовании - 31,4 тыс. (+12,6%).

За семь месяцев пассажирооборот составил 179,5 млн пасс.-км (+5%), включая пригородный транспорт - 140,8 млн пасс.-км (+2%) и дальнее следование - 38,7 млн пасс.-км (+18,2%).

В июле пассажирооборот составил более 47 млн пасс.-км (+4,5%), включая пригородный транспорт - 38 млн пасс.-км (+2,8%) и дальнее следование - более 9 млн пасс.-км (+12,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru