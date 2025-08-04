Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковской магистрали в рамках празднования Дня железнодорожника были организованы мероприятия, в которых участвовали около 2 тысяч человек.

2025-08-04 14:26
На Горьковской магистрали в рамках празднования Дня железнодорожника были организованы мероприятия, в которых участвовали около 2 тысяч человек.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вновь состоялся городской спортивно-музыкальный праздник для всей семьи в Парке культуры и отдыха имени 1 мая, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 31.

Праздник включал в себя разнообразную развлекательную программу, включая спортивные разминки, интерактивные мастер-классы, детские игры и музыкальное выступление творческих коллективов Центрального дворца культуры железнодорожников.

Ключевым событием праздника стал благотворительный забег под названием «Достигая цели!», в ходе которого участники собрали около 500 тыс. рублей на помощь детям, страдающим от тяжелых заболеваний.

Все собранные средства будут переведены в некоммерческую организацию «Фонд «Нижегородский онкологический научный центр («Фонд «НОНЦ»), которая помогает детям, проходящим лечение в онкологическом и гематологическом отделениях НОДКБ, и их семьям.

В этом году благотворительный забег прошел по нескольким дистанциям:

  • для детей 3-4 лет в сопровождении родителей (80 м);
  • для детей от 5 до 13 лет (500 м);
  • для подростков от 14 лет и взрослых (1520 м);
  • «серебряный» старт для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет (1520 м);
  • семейная эстафета для команд из 3 человек – 2 родителя и ребенок (1520 м);
  • для любителей бега от 18 лет (3 тыс. м).

Все участники благотворительного забега получили медали, а победители I, II и III мест получили медали, дипломы и памятные подарки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru