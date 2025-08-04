На Горьковской магистрали в рамках празднования Дня железнодорожника были организованы мероприятия, в которых участвовали около 2 тысяч человек.

Вновь состоялся городской спортивно-музыкальный праздник для всей семьи в Парке культуры и отдыха имени 1 мая, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 31.

Праздник включал в себя разнообразную развлекательную программу, включая спортивные разминки, интерактивные мастер-классы, детские игры и музыкальное выступление творческих коллективов Центрального дворца культуры железнодорожников.

Ключевым событием праздника стал благотворительный забег под названием «Достигая цели!», в ходе которого участники собрали около 500 тыс. рублей на помощь детям, страдающим от тяжелых заболеваний.

Все собранные средства будут переведены в некоммерческую организацию «Фонд «Нижегородский онкологический научный центр («Фонд «НОНЦ»), которая помогает детям, проходящим лечение в онкологическом и гематологическом отделениях НОДКБ, и их семьям.

В этом году благотворительный забег прошел по нескольким дистанциям:

для детей 3-4 лет в сопровождении родителей (80 м);

для детей от 5 до 13 лет (500 м);

для подростков от 14 лет и взрослых (1520 м);

«серебряный» старт для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет (1520 м);

семейная эстафета для команд из 3 человек – 2 родителя и ребенок (1520 м);

для любителей бега от 18 лет (3 тыс. м).

Все участники благотворительного забега получили медали, а победители I, II и III мест получили медали, дипломы и памятные подарки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.