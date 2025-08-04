На Горьковской магистрали в рамках празднования Дня железнодорожника были организованы мероприятия, в которых участвовали около 2 тысяч человек.

Вновь состоялся городской спортивно-музыкальный праздник для всей семьи в Парке культуры и отдыха имени 1 мая, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 31.
Праздник включал в себя разнообразную развлекательную программу, включая спортивные разминки, интерактивные мастер-классы, детские игры и музыкальное выступление творческих коллективов Центрального дворца культуры железнодорожников.
Ключевым событием праздника стал благотворительный забег под названием «Достигая цели!», в ходе которого участники собрали около 500 тыс. рублей на помощь детям, страдающим от тяжелых заболеваний.
Все собранные средства будут переведены в некоммерческую организацию «Фонд «Нижегородский онкологический научный центр («Фонд «НОНЦ»), которая помогает детям, проходящим лечение в онкологическом и гематологическом отделениях НОДКБ, и их семьям.
В этом году благотворительный забег прошел по нескольким дистанциям:
Все участники благотворительного забега получили медали, а победители I, II и III мест получили медали, дипломы и памятные подарки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.