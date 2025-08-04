Во время празднования Дня работника железной дороги на Свердловском направлении были собраны денежные средства для поддержки детей, страдающих от серьезных болезней.

13:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В честь Дня железнодорожника сотрудники Свердловской железной дороги организовали благотворительный забег под названием «Достигая цели!». Целью мероприятия было сбор средств для покупки слухового аппарата для Екатерины Голубничей, эллиптического тренажера и виброплатформы для Марии Волковой, а также велотренажера для Даниэля Ханнанова. Забег стал центральной частью семейного спортивно-музыкального фестиваля, который прошел 2 августа на Детской железной дороге в парке Маяковского в Екатеринбурге.

Более 300 человек приняли участие в беговых состязаниях. Сотрудники Свердловской железной дороги и их родственники пробежали дистанции 500 м или 1520 м (что символизирует ширину железнодорожной колеи). Старшему участнику было 60 лет, а самой молодой участнице - 2 года 10 месяцев.

Стартовые взносы и пожертвования от тех, кто не мог принять участие в забеге, но хотел помочь, были перечислены в благотворительный фонд «Дети России».

С 2017 года сотрудники Свердловской железной дороги отмечают День железнодорожника, организуя благотворительные забеги. За прошедшие годы удалось собрать более 8 млн рублей, что позволило оплатить лечение и приобрести необходимое оборудование для более чем 60 детей, сообщает служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.