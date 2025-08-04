Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время празднования Дня работника железной дороги на Свердловском направлении были собраны денежные средства для поддержки детей, страдающих от серьезных болезней.

2025-08-04 13:12
Во время празднования Дня работника железной дороги на Свердловском направлении были собраны денежные средства для поддержки детей, страдающих от серьезных болезней.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В честь Дня железнодорожника сотрудники Свердловской железной дороги организовали благотворительный забег под названием «Достигая цели!». Целью мероприятия было сбор средств для покупки слухового аппарата для Екатерины Голубничей, эллиптического тренажера и виброплатформы для Марии Волковой, а также велотренажера для Даниэля Ханнанова. Забег стал центральной частью семейного спортивно-музыкального фестиваля, который прошел 2 августа на Детской железной дороге в парке Маяковского в Екатеринбурге.

Более 300 человек приняли участие в беговых состязаниях. Сотрудники Свердловской железной дороги и их родственники пробежали дистанции 500 м или 1520 м (что символизирует ширину железнодорожной колеи). Старшему участнику было 60 лет, а самой молодой участнице - 2 года 10 месяцев.

Стартовые взносы и пожертвования от тех, кто не мог принять участие в забеге, но хотел помочь, были перечислены в благотворительный фонд «Дети России».

С 2017 года сотрудники Свердловской железной дороги отмечают День железнодорожника, организуя благотворительные забеги. За прошедшие годы удалось собрать более 8 млн рублей, что позволило оплатить лечение и приобрести необходимое оборудование для более чем 60 детей, сообщает служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru