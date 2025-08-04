На станции Комсомольск-Сортировочный в Хабаровском крае Российские железные дороги запустили новый транзитный парк.

Это увеличит пропускную способность станции и ускорит обработку грузовых поездов, направляющихся как на восток, к портам Советская Гавань и Ванино на Тихом океане, так и на запад.



Инфраструктура была построена с нуля на болотистой местности рядом с Амуром и его небольшими притоками. Глубина выкопки в некоторых местах достигла 12 метров, а объем земляных работ превысил 550 тысяч м³.



В соответствии с проектом было уложено 8 приемоотправочных путей общей протяженностью более 15 километров и 36 стрелочных переводов, а также 200 километров различных сетей и коммуникаций.



Парк находится в городских границах Комсомольска-на-Амуре. Для удобства местных жителей было построено 830 метров шумозащитных экранов.