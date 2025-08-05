Транспортировка контейнеров достигла 4,4 млн ДФЭ за период с января по июль

16:35

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 4 млн 406,2 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,3% меньше, по сравнению с тем же периодом 2024 года. В частности, в рамках внутренних перевозок было отправлено 1 млн 740 тыс. ДФЭ (-3,8%), а в рамках экспортных – 1 млн 39 тыс. ДФЭ (+8,3%)

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем маршрутам, достигло 3 млн 134,4 тыс. ДФЭ (-5,6%). В них было перевезено 46,9 млн тонн грузов, (-1,9%), включая: