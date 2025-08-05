Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров достигла 4,4 млн ДФЭ за период с января по июль

2025-08-05 16:35
Транспортировка контейнеров достигла 4,4 млн ДФЭ за период с января по июль
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 4 млн 406,2 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,3% меньше, по сравнению с тем же периодом 2024 года. В частности, в рамках внутренних перевозок было отправлено 1 млн 740 тыс. ДФЭ (-3,8%), а в рамках экспортных – 1 млн 39 тыс. ДФЭ (+8,3%)

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем маршрутам, достигло 3 млн 134,4 тыс. ДФЭ (-5,6%). В них было перевезено 46,9 млн тонн грузов, (-1,9%), включая:

  • химикаты и соду – 467,3 тыс. ДФЭ (-1,2% по сравнению с январем – июлем 2024 года);
  • лесоматериалы – 351,8 тыс. (+1,5%);
  • химические и минеральные удобрения – 265 тыс. (-7,4%);
  • метизы – 246,7 тыс. (-3,2%);
  • промышленные товары – 241,4 тыс. (-0,9%);
  • бумагу – 224 тыс. (+7,4%);
  • машины, станки, двигатели – 193,1 тыс. (-14,6%);
  • автомобили и комплектующие – 163,9 тыс. (-41,4%);
  • черные металлы – 126,5 тыс. (+3,1%);
  • прочие и сборные грузы – 116,3 тыс. (-1,7%);
  • строительные материалы – 105,9 тыс. (-33,4%);
  • цветные металлы – 95,8 тыс. (+31,3%);
  • зерно – 70,4 тыс. (-7,1%);
  • нефть и нефтепродукты – 54,4 тыс. (-10,8%);
  • продукты перемола – 24,8 тыс. (+4,4%);
  • рыбу – 19,7 тыс. (-7,4%);
  • цветную руду и серное сырье – 18,6 тыс. (+2,9%);
  • мясо и животное масло – 16 тыс. (-5,3%);
  • соль – 7,5 тыс. (увеличение в 1,8 раза);
  • картофель, овощи, фрукты – 6,3 тыс. (-24,6%);
  • каменный уголь – 4,7 тыс. (-43,6%);
  • сахар – 4,6 тыс. (+35,7%);
  • другие продовольственные товары – 214,3 тыс. (+14,9%).
