С 1 апреля между Светлогорском и Калининградом назначен дополнительный «Деловой экспресс»

09:24

С 1 апреля по рабочим дням из Светлогорска в Калининград назначается еще один утренний поезд «Ласточка», который будет курсировать с минимальным количеством остановок в пути следования.

Из Светлогорска поезд отправится в 06:55, выполнит остановки на станциях Светлогорск-1 (07:01), Пионерский Курорт (07:07) и Чкаловск (07:26). На Северный вокзал «Ласточка» прибудет в 07:33. Таким образом, общее время в пути из Светлогорска до Калининграда составит 38 минут.

Напомним, что первый поезд по проекту «Деловой экспресс» был назначен 3 года назад. Спустя год аналогичный проект был реализован на маршруте Зеленоградск – Калининград. Всего утренними экспрессами на приморских направлениях за это время воспользовались почти 220 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.