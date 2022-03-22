Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 1 апреля между Светлогорском и Калининградом назначен дополнительный «Деловой экспресс»

2022-03-22 09:24
С 1 апреля между Светлогорском и Калининградом назначен дополнительный «Деловой экспресс»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 апреля по рабочим дням из Светлогорска в Калининград назначается еще один утренний поезд «Ласточка», который будет курсировать с минимальным количеством остановок в пути следования.

Из Светлогорска поезд отправится в 06:55, выполнит остановки на станциях Светлогорск-1 (07:01), Пионерский Курорт (07:07) и Чкаловск (07:26). На Северный вокзал «Ласточка» прибудет в 07:33. Таким образом, общее время в пути из Светлогорска до Калининграда составит 38 минут.

Напомним, что первый поезд по проекту «Деловой экспресс» был назначен 3 года назад. Спустя год аналогичный проект был реализован на маршруте Зеленоградск – Калининград. Всего утренними экспрессами на приморских направлениях за это время воспользовались почти 220 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru