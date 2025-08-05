Сотрудники Куйбышевской железной дороги провели обсуждение вопросов развития экспортных грузоперевозок с представителями Особой экономической зоны «Алабуга».

На территории ОЭЗ «Алабуга» 5 августа 2025 года прошла деловая встреча с резидентами экономической зоны. В ходе собрания обсуждались вопросы, связанные с организацией перевозки грузов в контейнерах от станций Куйбышевской железной дороги, а также переход грузов с автомобильного транспорта на железнодорожный.

Главной темой обсуждения стало развитие экспортных перевозок и увеличение отправлений контейнерных поездов с терминала «Один пояс и один путь».

С августа текущего года терминал начинает работать в круглосуточном режиме, что создает новые возможности для увеличения объемов. По планам, уже в ближайшие месяцы количество отправляемых экспортных поездов увеличится до 15 составов в месяц с направлением на станции Восточного полигона и в международном сообщении Россия – Казахстан – Китай. В 2026 году планируется достичь уровня одного экспортного поезда в сутки. Это позволит значительно увеличить пропускную способность терминала и способствовать стабильному росту экспортного потенциала всего региона.

За первые 7 месяцев 2025 года с терминала было отправлено 28 контейнерных поездов. Количество отправленных поездов ежемесячно растет: с 2 – в феврале до 9 – в июне.

Куйбышевская железная дорога продолжает работать над улучшением железнодорожных грузоперевозок и расширением возможностей для клиентов, включая развитие экспортных перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.