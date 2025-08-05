С января по июль 2025 года объем загрузки нефти и нефтепродуктов на Горьковской железнодорожной магистрали увеличился примерно на 30%.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года на Горьковской железнодорожной линии было загружено около 6 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это на 30,5% больше, чем за тот же период предыдущего года.

В общей сложности за указанный период на Горьковской железной дороге было загружено 15,35 млн тонн грузов, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период високосного прошлого года.

В течение этих 7 месяцев было загружено:

лесоматериалов – 1,48 млн тонн (-8%);

химических и минеральных удобрений – 1,17 млн тонн (+0,2%);

черных металлов – 1,1 млн тонн (-21,7%);

цемента – 929,5 тыс. тонн (-21,3%);

химических веществ и соды – 792,5 тыс. тонн (-6,6%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 782,3 тыс. тонн (-8%).

Грузооборот за период с января по июль текущего года превысил 87,5 млрд тарифных тонно-км (-6,3%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 106,7 млрд тонно-км (-7,6%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.