С января по июль 2025 года объем загрузки нефти и нефтепродуктов на Горьковской железнодорожной магистрали увеличился примерно на 30%.

С января по июль 2025 года на Горьковской железнодорожной линии было загружено около 6 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это на 30,5% больше, чем за тот же период предыдущего года.
В общей сложности за указанный период на Горьковской железной дороге было загружено 15,35 млн тонн грузов, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период високосного прошлого года.
В течение этих 7 месяцев было загружено:
Грузооборот за период с января по июль текущего года превысил 87,5 млрд тарифных тонно-км (-6,3%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 106,7 млрд тонно-км (-7,6%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.