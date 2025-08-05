Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За период с января по июль 2025 года на Калининградской железнодорожной линии объем погрузки зерна увеличился на 33,5%

2025-08-05 15:03
Согласно оперативной информации, с января по июль 2025 года на Калининградской железнодорожной линии было отгружено свыше 99,5 тыс. тонн зерна, что на 33,5% превышает результаты того же периода предыдущего года.

За семь месяцев 2025 года на данной магистрали было отгружено более 794 тыс. тонн разнообразных грузов.

Помимо зерна, основные категории грузов включали:

  • жмыхи – 446,5 тыс. тонн (снижение на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года);
  • строительные материалы – 105,5 тыс. тонн (увеличение на 1%);
  • химические и минеральные удобрения – 72,8 тыс. тонн (рост на 80%).

С начала года грузооборот достиг 480,9 млн тарифных тонно-км, учитывая пробег вагонов без груза – более 612 млн тарифных тонно-км.

В июле на Калининградской железной дороге было отгружено более 117 тыс. тонн различных грузов. Грузооборот составил 58,6 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – более 73 млн тарифных тонно-км, отметила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

