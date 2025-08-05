В августе продолжат свои рейсы дополнительные поезда, следующие по маршрутам Белгород – Петрозаводск и Белгород – Санкт-Петербург.

В ответ на растущий спрос на пассажирские транспортные услуги в летний период по нечетным датам августа 2025 года, продолжает работать ряд дополнительных дальнобойных поездов, которые были запланированы ранее:
В составе поездов есть плацкартные и купейные вагоны, а также специальные места для маломобильных пассажиров и их сопровождающих в штабных вагонах.
Билеты можно приобрести в кассах железнодорожного вокзала, на официальном сайте ОАО «РЖД», или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
Для получения дополнительной информации о расписании дальнобойных поездов пассажиры могут обратиться по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный) или на официальном сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.