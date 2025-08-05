Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В августе продолжат свои рейсы дополнительные поезда, следующие по маршрутам Белгород – Петрозаводск и Белгород – Санкт-Петербург.

2025-08-05 13:53
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ответ на растущий спрос на пассажирские транспортные услуги в летний период по нечетным датам августа 2025 года, продолжает работать ряд дополнительных дальнобойных поездов, которые были запланированы ранее:

  • № 212/211 Белгород – Петрозаводск отправится из Белгорода в 19:30, прибыв в Петрозаводск в 00:19. Возвращаясь, поезд отправится в 17:00 и прибудет в Белгород в 23:15;
  • № 202/201 Белгород – Санкт-Петербург-Ладожский отправится из Белгорода в 19:30, прибыв в Санкт-Петербург в 17:07. Возвращаясь, поезд отправится в 01:29 и прибудет в Белгород в 23:15.

В составе поездов есть плацкартные и купейные вагоны, а также специальные места для маломобильных пассажиров и их сопровождающих в штабных вагонах.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожного вокзала, на официальном сайте ОАО «РЖД», или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Для получения дополнительной информации о расписании дальнобойных поездов пассажиры могут обратиться по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный) или на официальном сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

 

