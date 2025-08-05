Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июль 2025 года поезда Московской железной дороги перевезли 458,2 млн человек.

2025-08-05 13:32
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, с января по июль 2025 года на территории Московской железной дороги было перевезено 458,2 млн пассажиров, что на 1,4% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из них 441,3 млн пассажиров были перевезены в пригородном сообщении (+1,4%), а 16,9 млн пассажиров в дальнем следовании (+0,2%).

С начала года пассажирооборот увеличился на 0,8% по сравнению с 2024 годом и достиг 20,2 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено 11,1 млрд пасс.-км (+0,5%), а в дальнем следовании – 9,1 млрд пасс.-км (+1,2%).

В июле было перевезено 68,7 млн пассажиров, что на 1,7% больше, чем в июле прошлого года. Из них 65,5 млн пассажиров были перевезены в пригородном сообщении (+1,7%), а 3,2 млн пассажиров в дальнем следовании (+1,6%).

Пассажирооборот в июле составил 3,6 млрд пасс.-км, что на 0,8% больше, чем в июле 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 1,8 млрд пасс.-км (+0,2%), а в дальнем следовании – 1,9 млрд пасс.-км (+1,4%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

