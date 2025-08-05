В июле этого года на Куйбышевской железнодорожной линии было перевезено 4,4 млн тонн груза.

В июле 2025 года объем погрузки на Куйбышевской железнодорожной линии достиг примерно 4,4 млн тонн, что на 8,5% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Грузооборот в июле 2025 года уменьшился на 4,9% по сравнению с тем же периодом в прошлом году и составил 10 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии за тот же период, также упал на 2,8% и достиг 12,6 млрд тонно-км.

Общий объем погрузки за период с января по июль 2025 года составил 33 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.

С помощью железной дороги было перевезено:

нефти и нефтепродуктов – 19,6 млн тонн (снижение на 5,1% по сравнению с январем – июлем 2024 года);

химических и минеральных удобрений – около 3 млн тонн (увеличение на 2,6%);

химических веществ и соды – 2,3 млн тонн (снижение на 3,2%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,9 млн тонн (снижение на 5,9%).

С начала 2025 года грузооборот составил 74,4 млрд тарифных тонно-км (снижение на 5,5%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в пустом состоянии – 92,2 млрд тонно-км (снижение на 3,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.