Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В июле этого года на Куйбышевской железнодорожной линии было перевезено 4,4 млн тонн груза.

2025-08-05 12:09
В июле этого года на Куйбышевской железнодорожной линии было перевезено 4,4 млн тонн груза.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В июле 2025 года объем погрузки на Куйбышевской железнодорожной линии достиг примерно 4,4 млн тонн, что на 8,5% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Грузооборот в июле 2025 года уменьшился на 4,9% по сравнению с тем же периодом в прошлом году и составил 10 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии за тот же период, также упал на 2,8% и достиг 12,6 млрд тонно-км.

Общий объем погрузки за период с января по июль 2025 года составил 33 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.

С помощью железной дороги было перевезено:

  • нефти и нефтепродуктов – 19,6 млн тонн (снижение на 5,1% по сравнению с январем – июлем 2024 года);
  • химических и минеральных удобрений – около 3 млн тонн (увеличение на 2,6%);
  • химических веществ и соды – 2,3 млн тонн (снижение на 3,2%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 1,9 млн тонн (снижение на 5,9%).

С начала 2025 года грузооборот составил 74,4 млрд тарифных тонно-км (снижение на 5,5%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в пустом состоянии – 92,2 млрд тонно-км (снижение на 3,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru