В июле 2025 года объем грузовых операций на Восточно-Сибирской железной дороге достиг 5 миллионов тонн.

Согласно свежим данным, в июле 2025 года объем погрузки на Восточно-Сибирской железной дороге достиг 5 млн тонн, что на 3% превышает показатель за тот же период предыдущего года. За семь месяцев погрузка на ВСЖД составила 33,8 млн тонн, что на 2,2% меньше.
В частности, было погружено:
Грузооборот за период с января по июль увеличился на 3,9% и достиг 132,2 млрд тарифных тонно-км. В июле грузооборот составил 18 млрд тарифных тонно-км, что на 2,8% больше, чем в июле 2024 года.
С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии грузооборот за семь месяцев 2025 года составил 161,9 млрд тонно-км, что на 4,3% больше по сравнению с январем – июлем 2024 года. В июле грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии увеличился на 3,9% и составил 22 млрд тонно-км, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ВСЖД.