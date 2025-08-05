В июле 2025 года объем грузовых операций на Восточно-Сибирской железной дороге достиг 5 миллионов тонн.

Согласно свежим данным, в июле 2025 года объем погрузки на Восточно-Сибирской железной дороге достиг 5 млн тонн, что на 3% превышает показатель за тот же период предыдущего года. За семь месяцев погрузка на ВСЖД составила 33,8 млн тонн, что на 2,2% меньше.

В частности, было погружено:

каменного угля – 16,3 млн тонн (снижение на 4,8% по сравнению с январем – июлем 2024 года);

нефти и нефтепродуктов – 5,5 млн тонн (рост на 4,5%);

железной и марганцевой руды – 2,7 млн тонн (увеличение на 4,6%);

лесоматериалов – 1,4 млн тонн (падение на 10%);

промышленного сырья – 1 млн тонн (снижение на 11,6%);

строительных материалов – 917,4 тыс. тонн (уменьшение на 16,1%);

цемента – 389,3 тыс. тонн (прирост на 1,3%);

цветной и серной руды – 231 тыс. тонн (рост в 1,6 раза);

химических реагентов и соды – 192,1 тыс. тонн (сокращение на 26,3%);

металлолома – 160,5 тыс. тонн (уменьшение на 32,3%);

химических и минеральных удобрений – 159,5 тыс. тонн (рост на 3,6%).

Грузооборот за период с января по июль увеличился на 3,9% и достиг 132,2 млрд тарифных тонно-км. В июле грузооборот составил 18 млрд тарифных тонно-км, что на 2,8% больше, чем в июле 2024 года.

С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии грузооборот за семь месяцев 2025 года составил 161,9 млрд тонно-км, что на 4,3% больше по сравнению с январем – июлем 2024 года. В июле грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии увеличился на 3,9% и составил 22 млрд тонно-км, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ВСЖД.