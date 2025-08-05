Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года до июля 2025 года с платформ и станций Горьковской железнодорожной линии было отправлено свыше 23,2 млн пассажиров.

2025-08-05 09:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено свыше 23,2 млн пассажиров, что на 1,2% превышает показатель за тот же период 2024 года. Из них около 5,4 млн пассажиров отправились в дальние поездки (+0,9%), а почти 17,9 млн пассажиров использовали пригородное сообщение (+1,2%).

За семь месяцев пассажирооборот превысил 6,3 млрд пасс.-км (+1,3%), включая около 5,5 млрд пасс.-км в дальнем следовании (+1,1%) и 849 млн пасс.-км в пригородном сообщении (+2,2%).

В июле 2025 года было отправлено 4,1 млн пассажиров (+0,3%) по Горьковской железной дороге, включая более 1 млн пассажиров в дальнем следовании (на уровне прошлого года) и почти 3,1 млн пассажиров в пригородном сообщении (+0,3%).

Пассажирооборот в июле составил 1,3 млрд пасс.-км (+2,2%), включая 1,15 млрд пасс.-км в дальнем следовании (+2,3%) и почти 151 млн пасс.-км в пригородном сообщении (+1,1%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

