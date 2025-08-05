Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Зафиксирован рост загрузки зерна на Забайкальской железной дороге с начала года на 30%

2025-08-05 09:18
С января по июль 2025 года Забайкальская железнодорожная магистраль перевезла более 625 тыс. тонн зерна, что на 30,8% превышает показатель за тот же период 2024 года.

В общем и целом, за первые 7 месяцев 2025 года на Забайкальской железной дороге было перевезено свыше 13,3 млн тонн грузов, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

С начала года до июля 2025 года были также перевезены следующие грузы:

  • каменный уголь – 8 млн тонн (снижение на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года);
  • железная и марганцевая руда – 2,1 млн тонн (снижение на 10%);
  • цветная руда и серное сырье – 371,4 тыс. тонн (увеличение на 43,1%);
  • металлолом – 107,8 тыс. тонн (снижение на 9,3%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 23,8 тыс. тонн (увеличение на 34,2%).

Грузооборот за указанный период составил 185,9 млрд тарифных тонно-км (снижение на 0,5%). Учитывая пробег вагонов без груза, грузооборот остался на уровне прошлого года и достиг 228,9 млрд тонно-км, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

