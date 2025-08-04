Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2025-08-04 13:34
Транспортировка людей по Южно-Уральской железной дороге в июле этого года увеличилась на 7,8%
В июле 2025 года с Южно-Уральской железной дороги было отправлено свыше 1 млн пассажиров, что на 7,8% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Из этого числа 743,7 тыс. пассажиров были отправлены в пригородном сообщении (+6,1%), а 323 тыс. пассажиров в дальнем следовании (+11,8%).

Пассажирооборот в июле 2025 года достиг 382,8 млн пасс.-км, что на 3,7% меньше, чем за тот же период 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 60,9 млн пасс.-км (+6,1%), а в дальнем следовании – 321,9 млн пасс.-км (-5,4%).

За первые 7 месяцев 2025 года было отправлено около 5,8 млн пассажиров (+4,4% к тому же периоду 2024 года). Из них в дальнем следовании было отправлено 1,4 млн пассажиров (+2,7%), а в пригородном сообщении – около 4,4 млн (+4,9%).

С начала 2025 года пассажирооборот на ЮУЖД превысил 1,7 млрд пасс.-км, что на 1% меньше, чем в прошлом году. В пригородном сообщении было перевезено 366,3 млн пасс.-км (+5,5%), а в дальнем следовании – 1 млрд пасс.-км (- 2,6%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

