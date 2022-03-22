На Московской железной дороге назначат 20 дополнительных электричек в связи с сезонным увеличением пассажиропотока

10:56

В связи с сезонным увеличением пассажиропотока с 27 марта Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначат дополнительные «дачные» электрички. Это поезда, курсирующие по выходным.

Так, в расписании дополнительно появятся 16 пригородных поездов, 12 электричкам продлен маршрут следования. Они будут курсировать на Казанском, Киевском, Павелецком и Савеловском направлениях.

Кроме того, со 2 апреля на Казанском направлении по субботам назначаются 2 экспресса: № 7193 Куровская – Москва (в 07:15) и № 7194 Москва – Шатура (в 09:05). С 24 апреля по воскресеньям начнет курсировать экспресс № 7051 Рязань-2 – Москва (в 15:40). На Горьковском направлении с 23 апреля по субботам назначается экспресс № 7084 Москва – Владимир (в 09:41).

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.