Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Московской железной дороге назначат 20 дополнительных электричек в связи с сезонным увеличением пассажиропотока

2022-03-22 10:56
На Московской железной дороге назначат 20 дополнительных электричек в связи с сезонным увеличением пассажиропотока
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с сезонным увеличением пассажиропотока с 27 марта Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначат дополнительные «дачные» электрички. Это поезда, курсирующие по выходным.

Так, в расписании дополнительно появятся 16 пригородных поездов, 12 электричкам продлен маршрут следования. Они будут курсировать на Казанском, Киевском, Павелецком и Савеловском направлениях.

Кроме того, со 2 апреля на Казанском направлении по субботам назначаются 2 экспресса: № 7193 Куровская – Москва (в 07:15) и № 7194 Москва – Шатура (в 09:05). С 24 апреля по воскресеньям начнет курсировать экспресс № 7051 Рязань-2 – Москва (в 15:40). На Горьковском направлении с 23 апреля по субботам назначается экспресс № 7084 Москва – Владимир (в 09:41).

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru