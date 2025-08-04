Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С момента начала ремонтных работ на Восточно-Сибирской железнодорожной линии было восстановлено более 140 км железнодорожных путей.

2025-08-04 12:25
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С момента начала ремонтно-путевых работ, которые были запущены 28 апреля 2025 года, на Восточно-Сибирской железнодорожной линии было обновлено 140 км путей и установлено 63 стрелочных перевода различными методами.

На данный момент ремонтные работы проходят на участках Большой Луг – Подкаменная, Камышет – Ук, Кежемская – Речушка, Залари – Хотхор и на станции Тайшет в Иркутской области, а также Агней – Анамакит и Лесовозный – Татаурово в Республике Бурятии.

Ремонтно-путевые работы проводятся одновременно с работами по развитию Восточного полигона, включающими строительство дополнительных путей и разъездов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

