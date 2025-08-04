Восточно-Сибирская железная дорога отпраздновала свой профессиональный день благотворительным марафоном.

12:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Второго августа 2025 года на иркутском стадионе «Локомотив» прошел масштабный спортивный фестиваль, посвященный Дню работника железной дороги. Благотворительный забег под названием «Достигая цели» в этом году был организован на Восточно-Сибирской магистрали в девятый раз.

К участию в забеге присоединились 289 человек, включая сотрудников ВСЖД и жителей Иркутска. Дети в возрасте от 7 до 14 лет бежали дистанцию в 500 метров. Участники, которым исполнилось 15 и более лет, соревновались на дистанции в 1520 метров. Самую продолжительную дистанцию в 5 километров спортсмены преодолевали в режиме онлайн.

В ходе благотворительного забега (включая стартовые взносы и добровольные пожертвования в благотворительный фонд «Почет») было собрано свыше 1 миллиона рублей. Эти средства пойдут на покупку медицинского оборудования для 10-летнего Богдана Савченкова из Улан-Удэ, страдающего от серьезного генетического заболевания. Сбор денег продолжается.

Торжественные мероприятия, приуроченные к Дню железнодорожника, прошли во всех крупных населенных пунктах Приангарья и Республики Бурятии. В музыкальных, спортивных и развлекательных мероприятиях в Иркутске, Тайшете, Братске, Вихоревке, Слюдянке, Северобайкальске и Улан-Удэ приняли участие более 8,5 тысяч человек, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.