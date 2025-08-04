Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожные работники из Калининграда собрали денежные средства во время благотворительного марафона под названием «Достигая цели!»

2025-08-04 11:53
Железнодорожные работники из Калининграда собрали денежные средства во время благотворительного марафона под названием «Достигая цели!»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Второго августа 2025 года в парке "Южный" состоялся традиционный благотворительный забег "Достигая цели!", организованный в честь Дня железнодорожника. Сотрудники Калининградской железной дороги собрали свыше 145 тысяч рублей для лечения 14-летнего Степана С., подопечного благотворительного фонда "Верю в чудо".

В мероприятии участвовали 165 человек, включая руководство и персонал Калининградской железной дороги, их родственников, игроков молодежной волейбольной команды "Локомотив Калининградская область". Поддержку железнодорожникам выразили заместитель главы правительства Калининградской области и министр социальной политики Анжелика Майстер, а также представители областного министерства спорта.

Забег проходил на двух дистанциях: 1520 метров для взрослых и 500 метров для детей.

Инициатива "Достигая цели!" реализуется на Калининградской железной дороге с 2017 года. За эти годы в фонд помощи больным детям было передано более 2,3 миллиона рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru