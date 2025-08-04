Железнодорожные работники из Калининграда собрали денежные средства во время благотворительного марафона под названием «Достигая цели!»

11:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Второго августа 2025 года в парке "Южный" состоялся традиционный благотворительный забег "Достигая цели!", организованный в честь Дня железнодорожника. Сотрудники Калининградской железной дороги собрали свыше 145 тысяч рублей для лечения 14-летнего Степана С., подопечного благотворительного фонда "Верю в чудо".

В мероприятии участвовали 165 человек, включая руководство и персонал Калининградской железной дороги, их родственников, игроков молодежной волейбольной команды "Локомотив Калининградская область". Поддержку железнодорожникам выразили заместитель главы правительства Калининградской области и министр социальной политики Анжелика Майстер, а также представители областного министерства спорта.

Забег проходил на двух дистанциях: 1520 метров для взрослых и 500 метров для детей.

Инициатива "Достигая цели!" реализуется на Калининградской железной дороге с 2017 года. За эти годы в фонд помощи больным детям было передано более 2,3 миллиона рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.