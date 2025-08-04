Возобновилось движение поездов через станцию Арчеда

11:46

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Все поезда, которые были задержаны сегодня из-за падения деталей БПЛА на станции Арчеда в Фролово, Волгоградская область, теперь движутся по своим маршрутам.

На данный момент испытывают задержки пассажирские поезда № 2 Москва – Волгоград, № 89 Волгоград – Санкт-Петербург, № 531 Адлер – Киров, а также пригородный поезд № 6818 Алексиково – Арчеда.

Максимальная продолжительность задержки достигла более 5 часов.

Пассажирам поездов, задержка которых превысила 4 часа, будет предоставлено питание.

РЖД применяют все доступные меры для сокращения времени задержки поездов.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении РЖД Пассажирам, на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00, сообщает отдел корпоративных коммуникаций ПривЖД.