Возобновилось движение поездов через станцию Арчеда

2025-08-04 11:46
Все поезда, которые были задержаны сегодня из-за падения деталей БПЛА на станции Арчеда в Фролово, Волгоградская область, теперь движутся по своим маршрутам.

На данный момент испытывают задержки пассажирские поезда № 2 Москва – Волгоград, № 89 Волгоград – Санкт-Петербург, № 531 Адлер – Киров, а также пригородный поезд № 6818 Алексиково – Арчеда.

Максимальная продолжительность задержки достигла более 5 часов.

Пассажирам поездов, задержка которых превысила 4 часа, будет предоставлено питание.

РЖД применяют все доступные меры для сокращения времени задержки поездов.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении РЖД Пассажирам, на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00, сообщает отдел корпоративных коммуникаций ПривЖД.

